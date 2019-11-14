Российские спортсмены в Крыму готовятся к Олимпиаде-2020 в Токио
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым, Варвара Ковалева. Сборная России по
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым, Варвара Ковалева. Сборная России по
Отмечается, что этап в Крыму является начальным для подготовки к Олимпийским-2020 в Токио.
Далее спортсменов ждут международные соревнования в Мордовии, затем основная сборная отправится в Австралию на этапы Кубка Мира. Завершится олимпийский сбор в конце мая Чемпионатом Мира в США.
Сборы спортсменов в Алуште будут продлятся до 18 ноября.