Российские спортсмены в Крыму готовятся к Олимпиаде-2020 в Токио

Отмечается, что этап в Крыму является начальным для подготовки к Олимпийским-2020 в Токио.

Далее спортсменов ждут международные соревнования в Мордовии, затем основная сборная отправится в Австралию на этапы Кубка Мира. Завершится олимпийский сбор в конце мая Чемпионатом Мира в США.

Сборы спортсменов в Алуште будут продлятся до 18 ноября.