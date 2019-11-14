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12 ноября, источник: РИА Крым

Российские спортсмены в Крыму готовятся к Олимпиаде-2020 в Токио

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым, Варвара Ковалева. Сборная России по BMX-race готовится в Алуште к олимпийским соревнованиям, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».

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Отмечается, что этап в Крыму является начальным для подготовки к Олимпийским-2020 в Токио.

Далее спортсменов ждут международные соревнования в Мордовии, затем основная сборная отправится в Австралию на этапы Кубка Мира. Завершится олимпийский сбор в конце мая Чемпионатом Мира в США.

Сборы спортсменов в Алуште будут продлятся до 18 ноября.

BMX-race — гонка по специальной трассе на велосипедах с 20−26-дюймовыми колесами. Дисциплина BMX с 2008 года включена в программу Олимпийских игр.

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