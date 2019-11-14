В Минспорте прошло заседание по борьбе с допингом

Источник: Спорт РИА Новости

В мероприятии приняли участие представители МВД, Минздрава, Минтруда, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства, Федерального медико-биологического агентства и Научно-экспертного центра спортивного права Университета имени О. Е. Кутафина.

Основной темой заседания стали меры, необходимые для дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы России, которая регламентирует борьбу с допингом в спорте.

«В конце октября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась седьмая сессия Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. На Конференции был заслушан доклад об итогах реализации Россией рекомендаций независимых экспертов ЮНЕСКО в части совершенствования механизмов борьбы с допингом в спорте. В соответствии с рекомендациями в России были приняты меры по гармонизации нормативной правовой базы, усилена работа с общероссийскими спортивными федерациями и региональными организациями в сфере спорта, налажена система реализации образовательных мероприятий. Проведенная работа была оценена положительно, нас поблагодарили за нее», — сказал Колобков, которого цитирует официальный сайт Минспорта.



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В ходе заседания участники рабочей группы обсудили также проект федерального закона, устанавливающий ограничения для лиц, нарушивших антидопинговые правила, в виде лишения права осуществлять деятельность в сфере физической культуры и спорта на весь период до истечения срока спортивной санкции.

«Группа обсудила необходимость дополнения перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Кроме того, РУСАДА был представлен обзор основных изменений в Запрещенном списке, который вступит в силу в 2020 году».