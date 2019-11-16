РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за употребление кокаина

Источник: Спорт РИА Новости

WADA в новой редакции кодекса организации снизит ответственность спортсменов за употребление кокаина. Эксперты WADA в ближайшее время определят список субстанций, которыми часто злоупотребляют в обществе вне контекста спорта. В данный список должен попасть кокаин. Если спортсмен докажет, что использовал субстанцию из этого списка во внесоревновательный период без цели улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит три месяца. Этот срок может быть сокращен до одного месяца, если спортсмен согласится пройти курс реабилитации.

«В новом кодексе WADA, который вступит в силу в 2021 году, кокаин и аналогичные субстанции будут отнесены в отдельную группу веществ, которые употребляются не с целью улучшения спортивных результатов и не с целью сокрытия других запрещенных субстанций или запрещенных методов, а потому что у людей есть зависимость к ним. РУСАДА не поддерживает смягчение наказания (за употребление кокаина)», — сказала Пахноцкая.



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«Основная задача всемирной антидопинговой политики — защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придется придерживаться нового кодекса WADA, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», — добавила собеседница агентства.

Данные изменения не коснутся спортсменов, уже дисквалифицированных за употребление кокаина до вступления в силу нового кодекса WADA.