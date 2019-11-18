Олег Матыцин переизбран на посту президента FISU
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Олег Матыцин избран президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) на новый срок, сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Олег Матыцин избран президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) на новый срок, сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Избрание Матыцина прошло в субботу на генеральной ассамблее FISU в итальянском Турине. Российский функционер был избран на второй срок и будет возглавлять федерацию до 2023 года.
Матыцин возглавляет FISU с 2015 года.