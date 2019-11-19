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11:40 (мск), источник: БЕЛТА

Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

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На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии. «Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность — дай бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности», — сказал он.

Президент также обратил внимание, что предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко исходило не от главы государства.

Как сообщалось, в апреле этого года Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тогда оговаривалось, что он будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента. В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий планировалось решить вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.

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