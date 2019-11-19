Виктор Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

По словам главы государства, он пока не принял окончательного решения, будет ли Виктор Лукашенко совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника Президента по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что в решении выдвинуть на должность первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко нет никакой конспирологии. «Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность — дай бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности», — сказал он.

Президент также обратил внимание, что предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко исходило не от главы государства.