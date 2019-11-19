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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

На Олимпийских играх 2020 года женщины впервые составят 49% участников

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил на форуме Новых лидеров в Хельсинки (Финляндия).

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Источник: AP 2019

Во время выступления Бах пообещал, что на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония), будет обеспечено гендерное равенство. Так, почти половину всех участников соревнований составят женщины.

«Мы достигнем гендерного равенства. На Олимпийских играх 49% участников будут женщинами. Это самый высокий показатель в истории Олимпийских игр.

Гендерное равенство на Олимпийских играх в Токио посылает сигнал всем спортивным организациям в мире, — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Участие России в Олимпийских играх 2020 года до сих пор находится под вопросом из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), связанного с изменением данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение должно быть принято в декабре 2019 года.

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