Лукашенко: На ОИ в Токио Белоруссии надо показать максимальный результат

Источник: Спорт РИА Новости

«В Японии надо показать максимальный результат. Это даже не вопрос отдачи за вложенные в вашу подготовку усилия и средства. Это, прежде всего, вопрос ответственности перед страной, перед народом, который верит в своих спортсменов и ждет громких побед. Вот о чем вы должны помнить, выходя на олимпийские арены. Это мой главный посыл олимпийцам и всем вам», — заявил Лукашенко на собрании в штаб-квартире НОК республики.

Лукашенко также предупредил, что, если на предстоящей Олимпиаде в Токио не будет результата, никто в спорте из белорусских функционеров и чиновников не задержится.

«Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите», — сказал белорусский лидер.

Он поручил главе администрации президента Наталье Кочановой взять на контроль ситуацию в спорте, и чтобы ей «приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит» в этой сфере. «И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может», — заметил Лукашенко.