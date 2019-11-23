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10:33 (мск), источник: ТАСС

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу

ТАСС, 23 ноября. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Источник: AP 2019

Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые обнаружили в переданных WADA данных московской лаборатории и были рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российской стороны на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA Intelligence and Investigations и экспертами.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на внеочередном заседании 9 декабря.

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