Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу

Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые обнаружили в переданных WADA данных московской лаборатории и были рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российской стороны на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA Intelligence and Investigations и экспертами.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.