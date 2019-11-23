В РУСАДА прокомментировали рекомендацию WADA о лишении статуса

Так она прокомментировала сообщения о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Пахноцкая согласилась с тем, что исполком WADA, скорее всего, лишит РУСАДА статуса.
«Был шанс исправить ситуацию, но у нас так уж складывается, что на основании выводов люди неспособны должным образом реагировать. Прогноз был именно такой. Вынуждены признать, что это логичное развитие ситуации. Ситуация драматичная, и, к сожалению, она развивается так, как и прогнозировалось. Пока у нас нет развернутых рекомендаций со стороны WADA. Это будет следующий шаг, которого мы ждем», — сказала она РИА Новости по телефону.
Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре прошлого года при условии передачи экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь Россию подозревают в манипуляции этими данными.
Эксперты считают, что решение исполкома WADA будет отрицательным для России и может стоить ее спортсменам участия в международных соревнованиях и двух следующих Олимпиадах.