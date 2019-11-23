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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию WADA о лишении статуса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Ситуация со статусом Российского антидопингового агентства развивается драматично, но предсказуемо, считает заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

Так она прокомментировала сообщения о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Пахноцкая согласилась с тем, что исполком WADA, скорее всего, лишит РУСАДА статуса.

«Был шанс исправить ситуацию, но у нас так уж складывается, что на основании выводов люди неспособны должным образом реагировать. Прогноз был именно такой. Вынуждены признать, что это логичное развитие ситуации. Ситуация драматичная, и, к сожалению, она развивается так, как и прогнозировалось. Пока у нас нет развернутых рекомендаций со стороны WADA. Это будет следующий шаг, которого мы ждем», — сказала она РИА Новости по телефону.

Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.

Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре прошлого года при условии передачи экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь Россию подозревают в манипуляции этими данными.

Эксперты считают, что решение исполкома WADA будет отрицательным для России и может стоить ее спортсменам участия в международных соревнованиях и двух следующих Олимпиадах.

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