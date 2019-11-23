В РУСАДА прокомментировали рекомендацию WADA о лишении статуса

«Был шанс исправить ситуацию, но у нас так уж складывается, что на основании выводов люди неспособны должным образом реагировать. Прогноз был именно такой. Вынуждены признать, что это логичное развитие ситуации. Ситуация драматичная, и, к сожалению, она развивается так, как и прогнозировалось. Пока у нас нет развернутых рекомендаций со стороны WADA. Это будет следующий шаг, которого мы ждем», — сказала она РИА Новости по телефону.