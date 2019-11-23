Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?

Источник: Спорт-Экспресс

Вчера прилетело несколько новостей от World Athletics — Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций.

Первая — забавная. Якобы Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА. Можно подумать, этот самый процесс был в разгаре и федерацию вот-вот собирались разбанить.

Вторая — леденящая. Будет пересмотрена процедура выдачи нашим легкоатлетам нейтрального статуса. «Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA, пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года, — заявил в интервью ТАСС глава рабочей группы Руне Андерсен. — После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса».

Если упростить все сказанное, вырисовывается следующее: пока даже нейтральный статус никому из наших спортсменов давать не будут. Вообще никому. Включая сотни раз проверенных Шубенкова, Ласицкене и Сидорову.

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Изгнание

Тот же Андерсен на пресс-конференции сообщил, что ВФЛА может быть совсем исключена из World Athletics. Формально мы еще там, хотя и полностью лишены каких-либо прав. Если окончательно исключат — наших легкоатлетов для Всемирной федерации формально просто не будет существовать.



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Тут на опережение может сыграть Россия.

В среду пройдет заседание в Министерстве спорта, на котором будет подниматься вопрос о лишение ВФЛА аккредитации. Если это случится, то легкая атлетика в нашей стране на какое-то время будет официально закрыта.

Вместо ВФЛА будет создана новая структура. И с чистого листа, опять начнем сначала.

Дальнейшие варианты

Возможно, это единственный вариант, при котором будет шанс увидеть кого-то из российских легкоатлетов в Токио-2020. Но и он, увы, невысок. В нашей стране прокатывает схема, при которой какое-то предприятие, утопая в долгах, объявляет себя банкротом, после чего на здании меняется вывеска — и все те же люди продолжают заниматься тем же делом. Пусть и называется фирма теперь по-другому.

Вот только даже если вместо ВФЛА у нас теперь будет создана ЧФЛА (Чистейшая федерация легкой атлетики) или ФОЛ (Федерация отменных легкоатлетов), наивно предполагать, что World Athletics тут же примет нас с распростертыми объятьями.

Там не дураки сидят. При идеальных раскладах процесс возвращения под крыло Всемирной федерации займет не менее полугода. Это если наша сторона будет со всем соглашаться и быстро выполнять каждое требование. Хотя даже это ничего не гарантирует.

А если кто-то из семерки недавно отстраненных (Дмитрий Шляхтин, Александр Паркин, Артур Карамян, Елена Орлова, Елена Иконникова и Евгений Загорулько) пойдет в Спортивный арбитражный суд (CAS) — а я знаю, что некоторые из них считают себя на 100 процентов невиновными в «деле Лысенко» — то процесс восстановления старой (или включения новой федерации) совершенно точно сильно затянется.

Россия сейчас в патовой ситуации. Либо согласиться, что все вышеуказанные люди участвовали в подделке документов и получить хотя бы теоретический шанс на выступление легкоатлетов в Токио, либо судиться (с минимальными вариантами на успех) — и похоронить олимпийские надежды наших спортсменов.