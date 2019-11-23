Шубенкова, Ласицкене и Сидорову снова оставят без Олимпиады?
Кажется, все очень плохо.
Кажется, все очень плохо.
Вчера прилетело несколько новостей от World Athletics — Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций.
Первая — забавная. Якобы Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА. Можно подумать, этот самый процесс был в разгаре и федерацию
Вторая — леденящая. Будет пересмотрена процедура выдачи нашим легкоатлетам нейтрального статуса. «Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA, пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года, — заявил в интервью ТАСС глава рабочей группы Руне Андерсен. — После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса».
Если упростить все сказанное, вырисовывается следующее: пока даже нейтральный статус никому из наших спортсменов давать не будут. Вообще никому. Включая сотни раз проверенных Шубенкова, Ласицкене и Сидорову.
Тот же Андерсен на
Тут на опережение может сыграть Россия.
В среду пройдет заседание в Министерстве спорта, на котором будет подниматься вопрос о лишение ВФЛА аккредитации. Если это случится, то легкая атлетика в нашей стране на
Вместо ВФЛА будет создана новая структура. И с чистого листа, опять начнем сначала.
Возможно, это единственный вариант, при котором будет шанс увидеть
Там не дураки сидят. При идеальных раскладах процесс возвращения под крыло Всемирной федерации займет не менее полугода. Это если наша сторона будет со всем соглашаться и быстро выполнять каждое требование. Хотя даже это ничего не гарантирует.
А если
Россия сейчас в патовой ситуации. Либо согласиться, что все вышеуказанные люди участвовали в подделке документов и получить хотя бы теоретический шанс на выступление легкоатлетов в Токио, либо судиться (с минимальными вариантами на успех) — и похоронить олимпийские надежды наших спортсменов.
Которые в очередной раз могут оказаться главными пострадавшими.