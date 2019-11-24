Журова рассчитывает, что сборную России не лишат участия в ОИ в Токио

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендует признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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«Надеюсь, что нет. В ВАДА вроде высказывают мнение, что они позитивно отнеслись к тем ответам на вопросы, которые мы прислали. Есть что-то, что не нравится, но это не повод, чтоб нас не пустить на Олимпиаду (в Токио)», — сказала Журова РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли российская сборная не попасть на эти соревнования.

Она отметила, что не видела рекомендации комитета ВАДА и не исключает, что это провокация.

«Насколько я знаю, сейчас идут вбросы какие-то, на которые мы реагируем. Это мне не нравится, я хочу все увидеть своими глазами. Я боюсь, что это легкие провокации, на которые мы все поведёмся», — заявила Журова.

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