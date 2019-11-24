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24 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Журова рассчитывает, что сборную России не лишат участия в ОИ в Токио

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова рассчитывает, что российскую сборную не лишат возможности участвовать в Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендует признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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«Надеюсь, что нет. В ВАДА вроде высказывают мнение, что они позитивно отнеслись к тем ответам на вопросы, которые мы прислали. Есть что-то, что не нравится, но это не повод, чтоб нас не пустить на Олимпиаду (в Токио)», — сказала Журова РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли российская сборная не попасть на эти соревнования.

Она отметила, что не видела рекомендации комитета ВАДА и не исключает, что это провокация.

«Насколько я знаю, сейчас идут вбросы какие-то, на которые мы реагируем. Это мне не нравится, я хочу все увидеть своими глазами. Я боюсь, что это легкие провокации, на которые мы все поведёмся», — заявила Журова.

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По её словам, вероятно, вся история с РУСАДА могла быть инициирована для перехода российских спортсменов в гражданство других стран. «Я думаю, что один из планов этой кампании, чтобы все начали бежать… Если спортсмены будут уезжать, то они выполнят этот чей-то стратегический план, когда начиналась эта история с допингом», — полагает она.


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