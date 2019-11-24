Журова рассчитывает, что сборную России не лишат участия в ОИ в Токио

Ранее появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендует признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
«Надеюсь, что нет. В ВАДА вроде высказывают мнение, что они позитивно отнеслись к тем ответам на вопросы, которые мы прислали. Есть что-то, что не нравится, но это не повод, чтоб нас не пустить на Олимпиаду (в Токио)», — сказала Журова РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли российская сборная не попасть на эти соревнования.
Она отметила, что не видела рекомендации комитета ВАДА и не исключает, что это провокация.
«Насколько я знаю, сейчас идут вбросы какие-то, на которые мы реагируем. Это мне не нравится, я хочу все увидеть своими глазами. Я боюсь, что это легкие провокации, на которые мы все поведёмся», — заявила Журова.
По её словам, вероятно, вся история с РУСАДА могла быть инициирована для перехода российских спортсменов в гражданство других стран. «Я думаю, что один из планов этой кампании, чтобы все начали бежать… Если спортсмены будут уезжать, то они выполнят этот чей-то стратегический план, когда начиналась эта история с допингом», — полагает она.