Бег по граблям. Как и почему Россию не пустят на Олимпиаду в Токио

Источник: AP 2019

Уже нет никаких сомнений в том, что 9 декабря РУСАДА будет лишено статуса соответствия, и наш спорт вернётся в то же состояние, в котором был до сентября 2018 года, когда казалось, что всё самое страшное позади. Может ли сборная России выступить на Олимпиаде в Токио в качестве полноценной команды? Разве только в мечтах спортивного руководства страны и их непосредственных начальников.

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Что будет 9 декабря?

В этот день в Париже состоится заседание исполкома ВАДА, который, имея на руках рекомендацию комитета по соответствию, должен принять решение по РУСАДА.

Рекомендация комитета простая — признать РУСАДА не соответствующим статусу. Вернуть во времена до сентября прошлого года, когда весь процесс допинг-контроля на территории России контролировался из-за рубежа.

Вряд ли исполком примет другое решение. Об этом, как о свершившемся факте, уже говорят руководители РУСАДА Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая. Впрочем, они «знали и предупреждали» ещё год назад, но к их словам никто не прислушался.

За что нас накажут сейчас? В чём именно причина? Если в двух словах, то Россия обязалась передать ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории и образцы хранившихся там допинг-проб. Передала, но с опозданием и изменёнными данными. Кто это сделал — вряд ли когда-то будет известно.



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Зачем? Тут всё ясно. Чтобы в очередной раз укрыть от позора бывших чемпионов, гордость нации, многие из которых сейчас занимают ответственные посты. Неуклюжая попытка выгородить три сотни человек привела к полному краху. Фальсификация, подделка данных, несоблюдение взятых на себя обязательств. Обещания «я больше не буду» уже не катят. Этих обещаний было дано уже очень много. И они остались невыполненными.

Что дальше?

А дальше — всё просто. Исполком ВАДА может на том же заседании принять решение о запрете на выступление российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине. Таковы правила.

Но почему ВАДА, а не МОК? Потому что МОК сам наделил Всемирное антидопинговое агентство беспрецедентными полномочиями. С апреля текущего года.

Ждать, что ВАДА ограничится только штрафом, пусть даже и гигантским, вообще не стоит. Нет, будет отстранение России от Олимпиады. Вновь вернутся запрет на проведение в нашей стране любых международных соревнований и иные санкции.

Кстати, Олимпийскими играми дело вряд ли ограничится. Запрет на участие может коснуться и чемпионатов мира. Тотальный бан.

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Можно ли что-то сделать?

Только подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение исполкома ВАДА.

И уже решение CAS будет окончательным. Суд может полностью поддержать ВАДА, может полностью оправдать российскую сторону, а может принять решение о частичном наказании. Обольщаться насчёт оптимистичных сценариев не стоит.

Процесс рассмотрения такого дела может занять три месяца.

Может и меньше, если российская сторона попросит об ускоренном рассмотрении. Но в таком случае у ВАДА будет право потребовать наложения временных санкций на Россию до окончания рассмотрения. Эти санкции могут быть, какими угодно.

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О Токио можно забыть?

Раз нашу страну ничему не научил белый флаг в Пхёнчхане, то наказание будет как минимум таким же.

Российские спортсмены, наверное, смогут попасть на Олимпиаду в качестве нейтральных. Но вряд ли уже как «олимпийские атлеты из России». Нет, именно нейтральные — без роду и племени.

Вот только процесс допуска будет гораздо жёстче. А что, всё уже оттестировано на лёгкой атлетике. Готовый кейс есть, можно использовать.

В самом плохом варианте россиян в Токио не будет вообще. Спортсменам остаётся только пожелать терпения.

А что ещё делать, если бег по граблям становится для нашего спортивного руководства национальной забавой?

Андрей Шитихин



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