Отстранение от Токио и дно допингового кризиса. Иностранные СМИ — об отставке главы ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Чиновника обвинили в нарушениях во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Под удар попали и другие должностные лица. Временно исполнять обязанности президента ВФЛА будет Юлия Тарасенко.

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Такие изменения в ВФЛА, которая последние годы подвергалась бомбардировке допинговыми скандалами, не могли не заинтересовать зарубежную прессу. С довольно громким заголовком вышла статья издания The Guardian: Глава российской легкой атлетики уходит на фоне свежих обвинений WADA в коррупции. В материале идет речь о карьере Шляхтина и его сказочных обещаниях снять со спортсменов все запреты. Также авторы напоминают, что World Athletics рассматривает вопрос о лишении России членства в организации. Президент Себастьян Коу говорит о ВФЛА: Нам приходится иметь дело с такой фракцией ренегатов, как эта. Также Лорд Коу упоминает, что обвинения и отстранения от работы российских чиновников были настолько всеобъемлющими, что организации практически не с кем было вести переговоры.

В свою очередь Bangkok Post проводит прямую параллель между новым скандалом и назначением Тарасенко на пост главы ВФЛА: Россия выбирает нового главу легкой атлетики, падая на дно допингового кризиса. Издание цитирует российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене: Наша легкая атлетика в агонии. Мы потеряли четыре года. Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко его ставленница и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена.



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NBС Sports видят в уходе Шляхтина еще одну причину: Президент российской легкой атлетики подал в отставку, поскольку федерацию ждет изгнание. Очередной допинговый скандал, по мнению автора, может привести к тому, что России и вовсе запретят участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

NBC Sports цитирует главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского и намекает на то, что российским спортсменам уже не столь важно, чем закончится скандал, лишь бы им дали право выступать. Главное, чтобы спортсмены и тренеры не пострадали в нынешней ситуации, чтобы можно было продолжать подготовку к Олимпиаде и соревноваться там. В каком статусе другой вопрос, рассказал Борзаковский.

Генри Мейер из Bloomberg еще больше сгущает краски: Россия рискует пропустить Олимпиаду и чемпионат мира-2022 из-за допинга.

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Журналист подробно рассказывает, почему российские спортсмены действительно могут не попасть на Олимпиаду в Токио. Согласно правилам WADA, сборная России может быть исключена из участия в Играх и других крупных международных спортивных мероприятиях, проводимых организациями, подписавшими антидопинговый кодекс, включая ФИФА. Если решение будет принято 9 декабря, то Россия рискует пропустить и чемпионат мира-2022. Но у страны будет право обратиться в арбитражный суд в Лозанне.

Возможность полного отстранения России от Олимпиады в Токио подтверждает и журналист Associated Press Роб Харрис. Правда, из видео личного разговора Харриса с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом становится понятно, что спортивный чиновник не горит желанием отстранять наших спортсменов и не готов сейчас давать какие-либо прогнозы.

Анисимов Вадим