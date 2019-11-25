Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций
Гендиректор РУСАДА в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал последние решения Всемирного антидопингового агентства.
Гендиректор РУСАДА в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал последние решения Всемирного антидопингового агентства.
В ночь на 23 ноября комитет по соответствию ВАДА дал рекомендацию лишить статуса Российское антидопинговое агентство. Причина этому — обнаруженные изменения в базе данных, которую передала российская сторона в начале 2019 года.
Официально решено, что теперь 9 декабря ВАДА обсудит этот вопрос и примет решение относительно судьбы российского спорта. Последствия могут быть очень тяжелыми — пропуск Олимпиады 2020 и 2022 годов.
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче «Доживем до понедельника» рассказал о том, какие последствия могут быть для нашего спорта:
— Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли уже что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение.
Российское антидопинговое агентство вернуло себе статус соответствия осенью 2018 года. При этом, были оговорены два условия для полного снятия санкций — передача базы данных ВАДА и