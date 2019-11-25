Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций

В ночь на 23 ноября комитет по соответствию ВАДА дал рекомендацию лишить статуса Российское антидопинговое агентство. Причина этому — обнаруженные изменения в базе данных, которую передала российская сторона в начале 2019 года.

Официально решено, что теперь 9 декабря ВАДА обсудит этот вопрос и примет решение относительно судьбы российского спорта. Последствия могут быть очень тяжелыми — пропуск Олимпиады 2020 и 2022 годов.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче «Доживем до понедельника» рассказал о том, какие последствия могут быть для нашего спорта:

— Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли уже что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение.



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Российское антидопинговое агентство вернуло себе статус соответствия осенью 2018 года. При этом, были оговорены два условия для полного снятия санкций — передача базы данных ВАДА и допинг-проб на анализ. При этом, в базе не должно было быть никаких манипуляций. Но, как утверждают представители Всемирного антидопингового агентства, у них возник ряд вопросов, которые были переданы Минспорта РФ. Наша сторона дала ответ на 31 вопрос, полученный от ВАДА.