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13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Более 50 спортсменов из Гродненской области претендуют на участие в Олимпиаде-2020

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 спортсменов из Гродненской области претендуют на участие в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

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На заседании Гродненского облисполкома сегодня рассматривалась подготовка спортсменов региона к важнейшим стартам.

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«В списки кандидатов на участие в Играх внесен 51 один спортсмен из нашей области. Представляют они 14 видов спорта. Наиболее массовое представительство — в традиционно сильных наших видах: легкой атлетике, пулевой стрельбе, вольной и греко-римской борьбе», — отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что сейчас стартовал главный, четвертый, этап подготовки к Олимпиаде, начался процесс завоевания лицензий для участия в Играх.

«Сейчас в активе спортсменов региона восемь олимпийских лицензий. Важно сосредоточить усилия на всемерном содействии атлетам в подготовке к Играм. Касается это и социально-бытовых, и медицинских аспектов. Немаловажна и материальная поддержка», — отметил Олег Андрейчик.

Он подчеркнул, что спорт становится все более научным и технологичным. В регионе стремятся следовать мировым трендам. Касается это не только совершенствования материально-технической базы, закупки современного инвентаря, но и всестороннего научного сопровождения подготовки атлета. Для этого сформированы группы из тренеров, медиков, психологов и других необходимых специалистов. Определены в регионе и пять баз для олимпийской подготовки спортсменов.

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