Более 50 спортсменов из Гродненской области претендуют на участие в Олимпиаде-2020

На заседании Гродненского облисполкома сегодня рассматривалась подготовка спортсменов региона к важнейшим стартам.

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«В списки кандидатов на участие в Играх внесен 51 один спортсмен из нашей области. Представляют они 14 видов спорта. Наиболее массовое представительство — в традиционно сильных наших видах: легкой атлетике, пулевой стрельбе, вольной и греко-римской борьбе», — отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что сейчас стартовал главный, четвертый, этап подготовки к Олимпиаде, начался процесс завоевания лицензий для участия в Играх.

«Сейчас в активе спортсменов региона восемь олимпийских лицензий. Важно сосредоточить усилия на всемерном содействии атлетам в подготовке к Играм. Касается это и социально-бытовых, и медицинских аспектов. Немаловажна и материальная поддержка», — отметил Олег Андрейчик.