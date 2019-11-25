Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA

Источник: РИА "Новости"

«Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и WADA. Пока никаких решений нет», — отметил он.

Так представитель Кремля прокомментировал предположение о том, что из-за сложившейся ситуации российские спортсмены, возможно, не смогут попасть на летние Олимпийские игры в 2020 году.

Также Песков указал, что Россия предоставила все необходимые ответы на те вопросы, которые были заданы. «Давайте дождемся результатов анализа ответов, которые подготовлены российской стороной», — предложил пресс-секретарь.

Ранее, 23 ноября, министр спорта Павел Колобков заявил, что рекомендация о статусе соответствия стандартам антидопингового кодекса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принята на заседании WADA 9 декабря. Сейчас же обсуждение этого вопроса преждевременно.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В ноябре в WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы агентства, которые возникли во время исследования Московской антидопинговой лаборатории. Однако некоторые требуют разъяснения.