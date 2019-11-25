ОКР может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник состоялось заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которая была избрана на эту должность после ухода Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

«Если рекомендация [о замене всего руководящего состава ВФЛА и досрочном прекращение полномочий действующего президиума] не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — заявил Поздняков.

Читайте также Флаг в другие руки: легкоатлеты готовы создать новую федерацию Легкоатлеты готовы создать новую федерацию

Глава ОКР заявил о необходимости формирования четкого плана оперативных шагов по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и другими международными структурами. «Вместе с тем, для нас ключевым остается вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено», — добавил Поздняков.

В случае лишения членства в ОКР ВФЛА, в частности, потеряет право участвовать в обсуждении деятельности ОКР, поддержку ОКР в решении вопросов, связанных с осуществлением международных связей, организацией и проведением соревнований, прекратит получать от ОКР денежные средства и имущество, необходимые для осуществления своих уставных целей.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук