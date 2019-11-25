Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года

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Позднее WADA подтвердило информацию, изложенную в публикации издания. Данная рекомендация была включена в доклад, подготовленный комитетом по соответствию WADA во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Также российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные соревнования, а России — организовывать крупные турниры.

Кроме того, сообщается, что WADA идентифицировала людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории.

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В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.