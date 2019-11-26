Фоторепортажи
10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
08:49 (мск), источник: Sports.Ru

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Все очень плохо.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский спорт под угрозой грандиозных санкций. На этот раз Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, ЧМ по хоккею и много чего еще.

Тут — самое важное о крахе нашего спорта.

В сентябре 2018-го РУСАДА было восстановлено в правах с условием, что эксперты WADA получат доступ к Московской антидопинговой лаборатории (там хранились данные о тестированиях за 2012−2015 годы). Российская сторона сорвала дедлайн, но все-таки передала базу в WADA. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в базу вносили изменения, причем даже за несколько дней до передачи. Информация, оказавшаяся у WADA, не была ни полной, ни на 100% достоверной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше того, ровно год назад (уже после согласия на передачу) кто-то из Москвы добавил в базу поддельную переписку: из нее следовало, будто базу меняют Григорий Родченков и его ассистенты. Еще из базы удалили свидетельства участия в сговоре одного человека — бывшего сотрудника лаборатории, который теперь помогает России разоблачать Родченкова.

Изучив объяснения России, комитет по соответствию все-таки сделал вывод: расхождения в базе — не случайность или техническая ошибка, а намеренные манипуляции с целью скрыть допинг российских спортсменов.


Нажмите,
чтобы включить звук

И дал несколько невероятно жестких рекомендаций:

Читайте также
На грани катастрофы. WADA может оставить российский спорт в изоляции на четыре года

1. Лишить статуса РУСАДА. Работа, которую вело новое руководство агентства во главе с Юрием Ганусом, по сути, нивелировалась. И хотя нынешнее РУСАДА не имело отношения к Московской лаборатории, все же пострадало в первую очередь. У России снова будут проблемы с допинг-тестированием и допуском спортсменов до стартов.

2. В ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Соревнования, которые Россия уже получила, перенесут, если этому ничего не препятствует (юридически или физически).

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, под вопросом футбольный Евро-2020 (у Санкт-Петербурга — 4 матча), финал Лиги чемпионов-2021, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022 и летняя Универсиада-2023. А также ЧМ по водным видам-2025 в Казани, право на его проведение мы получили летом.

3. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна. Такой опыт у нас уже был — в Пхенчхане-2018 участвовали олимпийские атлеты из России. Видимо, история повторится на Олимпиаде-2020, Пекине-2022 и, возможно, уже на Евро-2020. При этом WADA допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям. На Играх-2018 допуск организовывал МОК, сейчас — WADA. Скорее всего, требования станут жестче.

4. Российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA (сюда, кстати, входит и ФИФА). Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.

Читайте также
Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций

5. Руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России не смогут посещать спортивные мероприятия. Фактически комитеты снова забанены.

6. И конечно, Россия возьмет на себя расходы. Помимо затрат на проведение расследований, наша сторона оплатит штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (в зависимости от того, какая сумма будет меньше, ту и оплачиваем).

7. Единственный плюс: особого мониторинга РУСАДА не будет, несмотря на лишение агентства статуса. В WADA отметили эффективность работы нового руководства. Однако условием восстановления будет продолжение независимой деятельности РУСАДА.

Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию уже через две недели — заседание пройдет 9 декабря в Париже. Там, вероятно, согласятся с выводами комитета — так бывает почти всегда.

Так что готовьтесь — российский спорт снова окажется в пустоте. Правда, у нас еще будет 21 день на апелляцию в CAS — призрачная, но все-таки надежда.

При этом изучение базы Московской лаборатории не закончится: впереди — детальный разбор проб. Летом WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов (имена неизвестны). Всего под подозрением — 298 человек.

Мария Селенкова


Президент WADA назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории
Радио Свобода
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Кучеров шокировал «Баффало» голом на 13-й секунде
«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура ЛЧ
Горячая российская фигуристка зажигает не только на льду (фото)
Радулов отметился необычным голом задницей
СМИ: Отстранение РФ от Евро может открыть дверь для Шотландии
Чемпион ОИ из России дисквалифицирован на 1,5 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь