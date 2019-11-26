Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры
Все очень плохо.
Все очень плохо.
Российский спорт под угрозой грандиозных санкций. На этот раз Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, ЧМ по хоккею и много чего еще.
Тут — самое важное о крахе нашего спорта.
В сентябре 2018-го РУСАДА было восстановлено в правах с условием, что эксперты WADA получат доступ к Московской антидопинговой лаборатории (там хранились данные о тестированиях за 2012−2015 годы). Российская сторона сорвала дедлайн, но
Больше того, ровно год назад (уже после согласия на передачу)
Изучив объяснения России, комитет по соответствию
И дал несколько невероятно жестких рекомендаций:
1. Лишить статуса РУСАДА. Работа, которую вело новое руководство агентства во главе с Юрием Ганусом, по сути, нивелировалась. И хотя нынешнее РУСАДА не имело отношения к Московской лаборатории, все же пострадало в первую очередь. У России снова будут проблемы с
2. В ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Соревнования, которые Россия уже получила, перенесут, если этому ничего не препятствует (юридически или физически).
Таким образом, под вопросом футбольный Евро-2020 (у
4. Российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA (сюда, кстати, входит и ФИФА). Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.
5. Руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России не смогут посещать спортивные мероприятия. Фактически комитеты снова забанены.
6. И конечно, Россия возьмет на себя расходы. Помимо затрат на проведение расследований, наша сторона оплатит штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (в зависимости от того, какая сумма будет меньше, ту и оплачиваем).
7. Единственный плюс: особого мониторинга РУСАДА не будет, несмотря на лишение агентства статуса. В WADA отметили эффективность работы нового руководства. Однако условием восстановления будет продолжение независимой деятельности РУСАДА.
Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию уже через две недели — заседание пройдет 9 декабря в Париже. Там, вероятно, согласятся с выводами комитета — так бывает почти всегда.
При этом изучение базы Московской лаборатории не закончится: впереди — детальный разбор проб. Летом WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов (имена неизвестны). Всего под подозрением — 298 человек.
Мария Селенкова