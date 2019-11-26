Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Источник: РИА "Новости"

Российский спорт под угрозой грандиозных санкций. На этот раз Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может забанить Россию на 4 года и отобрать Евро-2020, финал Лиги чемпионов, ЧМ по хоккею и много чего еще.

Тут — самое важное о крахе нашего спорта.

В сентябре 2018-го РУСАДА было восстановлено в правах с условием, что эксперты WADA получат доступ к Московской антидопинговой лаборатории (там хранились данные о тестированиях за 2012−2015 годы). Российская сторона сорвала дедлайн, но все-таки передала базу в WADA. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в базу вносили изменения, причем даже за несколько дней до передачи. Информация, оказавшаяся у WADA, не была ни полной, ни на 100% достоверной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше того, ровно год назад (уже после согласия на передачу) кто-то из Москвы добавил в базу поддельную переписку: из нее следовало, будто базу меняют Григорий Родченков и его ассистенты. Еще из базы удалили свидетельства участия в сговоре одного человека — бывшего сотрудника лаборатории, который теперь помогает России разоблачать Родченкова.

Изучив объяснения России, комитет по соответствию все-таки сделал вывод: расхождения в базе — не случайность или техническая ошибка, а намеренные манипуляции с целью скрыть допинг российских спортсменов.



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И дал несколько невероятно жестких рекомендаций:

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1. Лишить статуса РУСАДА. Работа, которую вело новое руководство агентства во главе с Юрием Ганусом, по сути, нивелировалась. И хотя нынешнее РУСАДА не имело отношения к Московской лаборатории, все же пострадало в первую очередь. У России снова будут проблемы с допинг-тестированием и допуском спортсменов до стартов.

2. В ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Соревнования, которые Россия уже получила, перенесут, если этому ничего не препятствует (юридически или физически).

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Таким образом, под вопросом футбольный Евро-2020 (у Санкт-Петербурга — 4 матча), финал Лиги чемпионов-2021, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022 и летняя Универсиада-2023. А также ЧМ по водным видам-2025 в Казани, право на его проведение мы получили летом.

3. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна. Такой опыт у нас уже был — в Пхенчхане-2018 участвовали олимпийские атлеты из России. Видимо, история повторится на Олимпиаде-2020, Пекине-2022 и, возможно, уже на Евро-2020. При этом WADA допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям. На Играх-2018 допуск организовывал МОК, сейчас — WADA. Скорее всего, требования станут жестче.

4. Российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA (сюда, кстати, входит и ФИФА). Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.

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5. Руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России не смогут посещать спортивные мероприятия. Фактически комитеты снова забанены.

6. И конечно, Россия возьмет на себя расходы. Помимо затрат на проведение расследований, наша сторона оплатит штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (в зависимости от того, какая сумма будет меньше, ту и оплачиваем).

7. Единственный плюс: особого мониторинга РУСАДА не будет, несмотря на лишение агентства статуса. В WADA отметили эффективность работы нового руководства. Однако условием восстановления будет продолжение независимой деятельности РУСАДА.

Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию уже через две недели — заседание пройдет 9 декабря в Париже. Там, вероятно, согласятся с выводами комитета — так бывает почти всегда.

Так что готовьтесь — российский спорт снова окажется в пустоте. Правда, у нас еще будет 21 день на апелляцию в CAS — призрачная, но все-таки надежда.

При этом изучение базы Московской лаборатории не закончится: впереди — детальный разбор проб. Летом WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов (имена неизвестны). Всего под подозрением — 298 человек.

Мария Селенкова



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