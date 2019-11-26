На грани катастрофы. WADA может оставить российский спорт в изоляции на четыре года

Источник: Reuters

Тучи над Россией сгущались несколько месяцев. Осень и начало зимы — самое непростое время во взаимоотношениях российской стороны с WADA и другими международными организациями. Два года назад мы ожидали решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающегося Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, теперь на очереди новая угроза. В этот раз она еще более существенная.

В сентябре прошлого года WADA вернуло Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия, которого оно было лишено с 2015 года. При этом российской стороне были выдвинуты условия, одно из которых — предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. Если подлинность базы подтверждается, то РУСАДА живет спокойно. Однако именно с этим условием возникли большие проблемы.

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Через год WADA в ускоренном порядке инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА. Причина заключалась в том, что в копии базы данных, предоставленной Россией, были обнаружены изменения. Российской стороне дали время, чтобы ответить на основные вопросы, возникшие у экспертов WADA, однако разъяснений, видимо, оказалось недостаточно.

Чрезвычайный случай несоблюдения требований

Заседание комитета по соответствию WADA состоялось 17 ноября, но перечень рекомендаций к исполкому организации стал известен лишь в понедельник. Первой о них сообщила газета New York Times («Нью-Йорк таймс»), позже выяснилось, что информация американских журналистов не так страшна, как содержание полного документа. Его WADA опубликовало через несколько часов.

В нем перечислялись основные претензии экспертов организации к копии базы данных, предоставленной российской стороной. Дело в том, что WADA располагает одной копией базы (образец 2015 года), предоставленной агентству информаторами. Эксперты сравнили новую копию с уже имевшейся на руках и обнаружили, что в ней отсутствуют данные о «сотнях предположительно положительных образцов». При этом, по информации New York Times, фамилии тех людей, данные о которых были изъяты из новой копии, уже идентифицированы.

Также эксперты WADA обнаружили, что человек, вносивший изменения в базу, поместил в нее сведения, которые могли бы пустить руководство агентства по ложному следу.

Как сообщалось, в новой копии содержалась информация (предположительно речь идет о сфабрикованной переписке между сотрудниками московской лаборатории), из которой становится ясно, что изменения в базу вносили главный информатор WADA по делу о допинге в российском спорте Григорий Родченков и два неизвестных сообщника.

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Комитет WADA считает произошедшее «чрезвычайно серьезным случаем несоблюдения требования предоставить оригинальную копию данных московской лаборатории, который имеет отягчающие обстоятельства». Вероятно, именно «отягчающими обстоятельствами» объясняются невероятно жесткие санкции, которые могут быть применены к российскому спорту. Речь идет об отстранении от всех международных соревнований, запрете на проведение международных турниров на территории России, а также на участие в торгах за право принять их в будущем, отстранении российских государственных чиновников от занимаемых постов в международных спортивных федерациях и запрете на участие руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных турнирах в любом качестве.

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Что же дальше?

Если исполком WADA примет все рекомендации, то российский спорт погрузится во мрак. Конечно, запрет на участие в международных турнирах не означает, что все российские спортсмены останутся без соревновательной практики. В этом случае будет действовать та же схема, по которой последние несколько лет живет российская легкая атлетика — допуск к стартам в нейтральном статусе получат только «чистые» спортсмены. Российского флага и гимна на соревнованиях мы не увидим и не услышим в ближайшие четыре года ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских и Паралимпийских играх.



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Однако еще более тяжелым может оказаться вопрос проведения международных турниров. Комитет WADA предлагает лишить Россию всех заранее доверенных ей стартов, если они попадают на срок отстранения. Исключения возможны только в тех случаях, когда перенести их в другие страны будет невозможно юридически и практически. В течение ближайших четырех лет в России запланировано большое количество крупных спортивных мероприятий, среди которых три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов чемпионата Европы — 2020 по футболу, финал футбольной Лиги чемпионов — 2021, мужской чемпионат мира по волейболу — 2022, Всемирная шахматная олимпиада — 2020, чемпионат мира по санному спорту — 2020, Универсиада — 2023, чемпионат мира по хоккею — 2023, а также менее статусные соревнования — Гран-при «Формулы-1» и этап Гран-при по фигурному катанию.

Более жестких санкций на моей памяти не было ни к одной стране, не знаю, для чего им так относиться к России, они как будто понимали, что ответы России могут не устроить их в полном объеме. Дмитрий Свищев Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС назвал рекомендации комитета WADA необоснованными. «Более жестких санкций на моей памяти не было ни к одной стране, не знаю, для чего им так относиться к России, они как будто понимали, что ответы России могут не устроить их в полном объеме. Рекомендации для исполкома WADA — желание ущемить в правах страну. Если чиновники или руководители федераций не поедут на соревнования, то ничего с ними не случится, однако если спортсмена отстраняют от соревнований, запрещают проводить старты на территории страны и выступать под флагом России, то это серьезное наказание, при этом оно необоснованное».

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин отметил, что на текущий момент не было предпосылок к пересмотру решения относительно матчей турнира в России. «Будущее Евро-2020 — наш диалог с УЕФА, а не с WADA. Пока никаких предпосылок не было для пересмотра каких-либо решений», — сказал Сорокин ТАСС.

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В Международной федерации хоккея (IIHF) тоже пока не торопятся с выводами. «Такая рекомендация еще не обсуждалась внутри IIHF, — ответили в федерации ТАСС. — Однако мы следим за тем, что происходит, помогаем находить решения в интересах нашего спорта».