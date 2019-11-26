Фоторепортажи
16Руденко спасает «Спартак-2» в меньшинстве в игре с «Авангардом»
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
26 ноября, источник: ТАСС

Фетисов волнуется за молодых атлетов в свете возможных санкций к российскому спорту

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов в ситуации с возможными санкциями в отношении российского спорта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — сказал Фетисов.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

Читайте также
ВАДА против России: катастрофа для нашего спорта
Во время загрузки произошла ошибка.
26 ноября© Ньюстюб
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«Локомотив» попрощался с еврокубками
Львы ли вы: какие шансы у «Зенита» в игре против «Лиона»
Министр спорта России нашел противоречия в рекомендациях WADA
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов
Нурмагомедов выбрал самого опасного соперника на бой в апреле
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Семин: После Нового года у «Локомотива» будет другая команда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь