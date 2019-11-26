Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

Источник: AP 2019

«Пока это только рекомендация, насколько я знаю, — сказал министр во вторник на пресс-конференции. — Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена <…> руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов».

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Как отметил Лавров, есть желающие поставить Россию в положение стороны, «обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду». «Какую область международной жизни не возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам, — добавил глава МИД РФ. — С их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их антироссийской аргументации».

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Между тем, продолжил министр, Россия прекрасно понимает, что именно эти страны и затевают подобного рода ситуации. «Поэтому мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения рассмотрения равноправного поведения каждой страны на международной арене», — указал он.

«Не бывает так, чтобы один или двое — скажем, Россия и Китай — во всем виноваты и все нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила», — отметил Лавров. Как подчеркнул министр, Россия уважает международное право, предполагающее справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия: «Со стороны наших западных партнеров мы далеко не всегда такие вразумительные и соответствующие международному праву объяснения получаем».