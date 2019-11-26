Газзаев: Мне не нравится поведение Гануса, который обвиняет чиновников

«Важно отметить, что Россия одна из ведущих мировых спортивных держав. Мы конкурентоспособны на любых соревнованиях: будь то Олимпийские игры или чемпионат мира. Поэтому нельзя просто так нас убрать со спортивной карты мира. Хочу сказать, что мне не нравится поведение главы РУСАДА Гануса, который обвиняет спортивных чиновников во всей этой ситуации. Но ведь сам Ганус тоже спортивный чиновник. Нам нужно не обвинять друг друга, а консолидировать усилия. Не стараться держаться за свои кресла, а думать о спортсменах, которые четыре года пахали, чтобы участвовать в Олимпиаде», — заявил Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.