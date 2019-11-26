МОК осудил российские власти за манипуляции с допинг-пробами
Международный олмипийский комитет (МОК) впервые подробно прокомментировал новый допинговый скандал, который грозит России отстранением на четыре года от участия в международных спортивных соревнования. МОК подчеркнул, что «осуждает в самой крайней степени действия тех, кто ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лабораторией». Ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции, говорится в заявлении комитета.