«МОК — наша спасительная соломинка». Губерниев — о суровых санкциях WADA в отношении России

Источник: Sport24

В понедельник, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить россиян на четыре года от участия в международных соревнованиях и запретить нашей стране принимать и подавать заявки на проведение любых международных турниров из-за нарушения антидопинговых правил.

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«Мы же передали данные Московской антидопинговой лаборатории, которые не совпадают с данными WADA. Они нам вменяют, что мы покрывали ранее уличенных спортсменов. И в глазах WADA, которая будет принимать решение, мы фигурируем практически как рецидивисты. Именно поэтому речь идет о столь беспрецедентных санкциях.