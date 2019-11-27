«МОК — наша спасительная соломинка». Губерниев — о суровых санкциях WADA в отношении России

В понедельник, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить россиян на четыре года от участия в международных соревнованиях и запретить нашей стране принимать и подавать заявки на проведение любых международных турниров из-за нарушения антидопинговых правил.
«Мы же передали данные Московской антидопинговой лаборатории, которые не совпадают с данными WADA. Они нам вменяют, что мы покрывали ранее уличенных спортсменов. И в глазах WADA, которая будет принимать решение, мы фигурируем практически как рецидивисты. Именно поэтому речь идет о столь беспрецедентных санкциях.
Но есть луч надежды. В МОК российская партия достаточно сильна. И хотя решение будет принимать WADA, именно на МОК мы должны обращать внимание как на спасительную соломинку и нашего союзника, — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».