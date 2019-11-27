AP: Россия хотела выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В докладе говорится, что Россия произвела изменения в базе, чтобы выставить бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. В частности, были подделаны сообщения между Родченковым и другим экс сотрудником Российского антидопингового агентства Тимофеем Соболевским. Кроме того, Россия пыталась убрать подозрения с ещё одного сотрудника лаборатории Евгения Кудрявцева, который теперь обвиняет Родченкова во лжи.
Сообщается, что всего Россия удалила в базе 25 сообщений, которые компрометируют сотрудников лаборатории.
По словам российских экспертов, изменения в базе были вызваны «системными сбоями и очищением памяти на оборудовании».
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.