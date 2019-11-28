Глава комиссии атлетов ОКР: Спортсмены России верят, что МОК поддержит чистых атлетов

Источник: РИА "Новости"

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. В релизе WADA отмечается, что санкции со стороны организации коснутся только «мультиспортивных» турниров, а под санкции WADA не попадут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты.

«Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны, — сказала олимпийская чемпионка. — Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция».

«Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020», — подчеркнула Великая.

Великая отметила, что у спортсменов были сложности с отметками в базе данных ADAMS: «У нас были сложности с базой данных, а точнее — в вопросе внесения изменений адреса и местоположения. У кого-то это решалось в быстрые сроки, у кого-то нет, поэтому эту ситуацию нужно обязательно разрешить тому, кто за это отвечает».