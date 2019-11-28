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28 ноября, источник: ТАСС

Глава комиссии атлетов ОКР: Спортсмены России верят, что МОК поддержит чистых атлетов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены верят, что Международный олимпийский комитет (МОК) сделает выбор за честный спорт и чистых атлетов, принимая решение о их допуске на Игры в Токио. Таким мнением с ТАСС поделилась глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, лидер сборной России по фехтованию Софья Великая.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. В релизе WADA отмечается, что санкции со стороны организации коснутся только «мультиспортивных» турниров, а под санкции WADA не попадут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты.

«Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны, — сказала олимпийская чемпионка. — Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция».

«Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020», — подчеркнула Великая.

Великая отметила, что у спортсменов были сложности с отметками в базе данных ADAMS: «У нас были сложности с базой данных, а точнее — в вопросе внесения изменений адреса и местоположения. У кого-то это решалось в быстрые сроки, у кого-то нет, поэтому эту ситуацию нужно обязательно разрешить тому, кто за это отвечает».

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012-го по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение исполкома.

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