Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии
Сегодня, 30 ноября, состоялось награждение обладателей национальной спортивной премии Altyn Samgau — 2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 30 ноября, состоялось награждение обладателей национальной спортивной премии Altyn Samgau — 2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Открытое голосование в девяти номинациях проводилось на официальном сайте Национального олимпийского комитета РК в течение двух последних недель.
Победители Altyn Samgau — 2019:
Лучший молодой спортсмен — Абильмансур Батыргали — каратэ;.
Лучший спортсмен года по летним видам спорта — Бекзад Нурдаулетов — бокс;.
Лучший спортсмен года по зимним видам спорта — Элизабет Турсынбаева — фигурное катание;.
Лучший тренер года по летним видам спорта — Асет Серикбаев — вольная борьба;.
Лучший тренер года по зимним видам спорта — Елена Круглыхина — фристайл-могул;.
Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта — Казахстанская федерация хоккея с шайбой;.
Лучший спортивный регион — Управление физической культуры и спорта Кызылординской области;.
Прорыв года — Алишер Ергали — вольная борьба;.
Лучшая команда года — национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой;.
Лучший параспортсмен — Нурлан Домбаев — тхеквондо.
Напомним, что Батыргали в этом году стал чемпионом на молодежном чемпионате мира по каратэ WKF. Нурдаулетов стал сенсацией ЧМ по боксу, выиграв «золото». Турсынбаева стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях. А сборная Казахстана по хоккею выиграла домашний чемпионат мира в первом дивизионе и вышла в элиту.