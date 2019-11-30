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30 ноября, источник: Vesti.kz

Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии

Сегодня, 30 ноября, состоялось награждение обладателей национальной спортивной премии Altyn Samgau — 2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Открытое голосование в девяти номинациях проводилось на официальном сайте Национального олимпийского комитета РК в течение двух последних недель.

Победители Altyn Samgau — 2019:

Лучший молодой спортсмен — Абильмансур Батыргали — каратэ;.

Лучший спортсмен года по летним видам спорта — Бекзад Нурдаулетов — бокс;.

Лучший спортсмен года по зимним видам спорта — Элизабет Турсынбаева — фигурное катание;.

Лучший тренер года по летним видам спорта — Асет Серикбаев — вольная борьба;.

Лучший тренер года по зимним видам спорта — Елена Круглыхина — фристайл-могул;.

Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта — Казахстанская федерация хоккея с шайбой;.

Лучший спортивный регион — Управление физической культуры и спорта Кызылординской области;.

Прорыв года — Алишер Ергали — вольная борьба;.

Лучшая команда года — национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой;.

Лучший параспортсмен — Нурлан Домбаев — тхеквондо.

Напомним, что Батыргали в этом году стал чемпионом на молодежном чемпионате мира по каратэ WKF. Нурдаулетов стал сенсацией ЧМ по боксу, выиграв «золото». Турсынбаева стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях. А сборная Казахстана по хоккею выиграла домашний чемпионат мира в первом дивизионе и вышла в элиту.

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