Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии

Напомним, что Батыргали в этом году стал чемпионом на молодежном чемпионате мира по каратэ WKF. Нурдаулетов стал сенсацией ЧМ по боксу, выиграв «золото». Турсынбаева стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях. А сборная Казахстана по хоккею выиграла домашний чемпионат мира в первом дивизионе и вышла в элиту.