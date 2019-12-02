Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий», — заявил Ганус.
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.
Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.