Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий», — заявил Ганус.