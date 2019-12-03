Встреча WADA по статусу РУСАДА перенесена в Лозанну

Обнародованные WADA рекомендации комитета по соответствию (CRC) по итогам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории могут нанести чувствительный удар по отечественному спорту. CRC предлагает исполкому WADA, который будет рассматривать «российский вопрос» 9 декабря, разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио будущим летом, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года.