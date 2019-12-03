Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Встреча WADA по статусу РУСАДА перенесена в Лозанну

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) перенесло встречу по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Запланированная ранее в Париже встреча была перенесена в Лозанну из-за забастовки.

Наверх
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

«WADA приняло решение перенести встречу, поскольку вероятные сбои из-за забастовки вызывают неопределенность», — заявили в агентстве. В швейцарском городе расположен Спортивный арбитражный суд (CAS).

Обнародованные WADA рекомендации комитета по соответствию (CRC) по итогам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории могут нанести чувствительный удар по отечественному спорту. CRC предлагает исполкому WADA, который будет рассматривать «российский вопрос» 9 декабря, разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио будущим летом, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, лидеры стран «нормандского формата» проведут саммит в Париже 9 декабря. По данным «Ъ», помимо саммита ожидается первая личная встреча президентов РФ и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили, уточнив, что формат встречи пока не определен.

Читайте также
 Россиян лишили пособий на уход за ребенком
Представлены «шокирующие предсказания» на 2020 год
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Овечкин и Кросби — короли: в НХЛ подводят итоги десятилетия
Эксперты высказались о составе сборной России по хоккею на КПК
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Сборную России не догнать: на чемпионате мира уже три победы
Три матча 19-го тура РПЛ пройдут с использованием системы VAR
Глава УЕФА обвинил премьер-министра Великобритании в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь