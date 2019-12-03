Путин посетил центр истории Олимпийских игр в Сочи
СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Olympic Virtual Athletic Land (OVAL) — интерактивный
СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Olympic Virtual Athletic Land (OVAL) — интерактивный
Ректор Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов рассказал президенту, что концепция OVAL нацелена на популяризацию и позиционирование спорта как отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства, привлекающего внимание к зимним видам спорта, истории Олимпийских игр.
Белоусов обратил внимание президента на большую фигуру Зевса на входе в музей. Статую древнегреческого покровителя Олимпийских игр подсветили так, что по ней «пробегали» электрические разряды и молнии.
«Когда у нас было открытие, он встречал всех посетителей, рассказывал про организацию первых древних Олимпийских игр. Дети были в восторге», — сказал ректор Российского Международного Олимпийского университета.
Белоусов на интерактивной панели, посвященной РМОУ, показал Путину наиболее важные моменты в жизни университета. По его словам, любой посетитель музея может легко получить доступ к информации о программах, жизни студентов разных выпусков и многом другом.
Путину продемонстрировали
Белоусов также показал интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени» — проекционный видеоряд текущих фотографий по истории игр.
Путин заинтересовался представленными симуляторами. Один из них представляет собой
Другие тренажеры, представленные в зале, имитируют спортивный спуск по олимпийской трассе Розы Хутор на горных лыжах и ноуборде. Также специально для президента устроили демонстрацию работы симулятора биатлона на трассе горнолыжного комплекса «Лаура».