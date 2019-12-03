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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин посетил центр истории Олимпийских игр в Сочи

СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Olympic Virtual Athletic Land (OVAL) — интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских Игр и Олимпийского движения, который совмещает мультимедийные технологии и экспонаты из Олимпийского музея в Лозанне.

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Источник: Reuters

Ректор Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов рассказал президенту, что концепция OVAL нацелена на популяризацию и позиционирование спорта как отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства, привлекающего внимание к зимним видам спорта, истории Олимпийских игр.

Белоусов обратил внимание президента на большую фигуру Зевса на входе в музей. Статую древнегреческого покровителя Олимпийских игр подсветили так, что по ней «пробегали» электрические разряды и молнии.

«Когда у нас было открытие, он встречал всех посетителей, рассказывал про организацию первых древних Олимпийских игр. Дети были в восторге», — сказал ректор Российского Международного Олимпийского университета.

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Белоусов на интерактивной панели, посвященной РМОУ, показал Путину наиболее важные моменты в жизни университета. По его словам, любой посетитель музея может легко получить доступ к информации о программах, жизни студентов разных выпусков и многом другом.

Путину продемонстрировали кинотеатр-сферу, где с помощью технологий виртуальной реальности и сферического кино можно «погрузиться» в атмосферу спортивного состязания, прокатиться по трассам реальных Олимпийских объектов горного кластера, побывать в сердце спортивных объектов прибрежного кластера и так далее.

Белоусов также показал интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени» — проекционный видеоряд текущих фотографий по истории игр.

Путин заинтересовался представленными симуляторами. Один из них представляет собой боб-двойку и имитирует спуск по бобслейной трассе. Белоусов подчеркнул, что это настоящий спортивный снаряд классического образца. Он принимал участие в соревнованиях, на нем тренировались члены сборной команды СССР и России по бобслею.

Другие тренажеры, представленные в зале, имитируют спортивный спуск по олимпийской трассе Розы Хутор на горных лыжах и ноуборде. Также специально для президента устроили демонстрацию работы симулятора биатлона на трассе горнолыжного комплекса «Лаура».

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