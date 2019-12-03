Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в РМОУ
СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выделения квот в Российском международном олимпийском университете для паралимпийцев.
СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выделения квот в Российском международном олимпийском университете для паралимпийцев.
В ходе посещения Российского международного олимпийского университета, которому в этом году исполнилось десять лет, президент РФ пообщался с паралимпийцами.
«Это большой шанс для спортсменов перезапустить
Президент РФ поддержал это предложение.
«Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — пообещал президент РФ.
Он подчеркнул, что университет состоялся как хорошее учебное заведение мирового класса. «По некоторым дисциплинам занимают, вот сейчас, второе место в Европе, по менеджменту спортивному — десятое в мире. Это небольшой достаточно срок его существования, это вот за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение», — сказал Путин.