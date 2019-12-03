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15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в РМОУ

СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выделения квот в Российском международном олимпийском университете для паралимпийцев.

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Источник: AP 2019

В ходе посещения Российского международного олимпийского университета, которому в этом году исполнилось десять лет, президент РФ пообщался с паралимпийцами.

«Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное. За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить как-то выделять гранты, хотя гранты выделяются, именно квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало», — сказал чемпион паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин.

Президент РФ поддержал это предложение.

«Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — пообещал президент РФ.

Он подчеркнул, что университет состоялся как хорошее учебное заведение мирового класса. «По некоторым дисциплинам занимают, вот сейчас, второе место в Европе, по менеджменту спортивному — десятое в мире. Это небольшой достаточно срок его существования, это вот за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение», — сказал Путин.

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