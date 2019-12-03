Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в РМОУ

Источник: AP 2019

В ходе посещения Российского международного олимпийского университета, которому в этом году исполнилось десять лет, президент РФ пообщался с паралимпийцами.

«Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное. За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить как-то выделять гранты, хотя гранты выделяются, именно квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало», — сказал чемпион паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин.

Президент РФ поддержал это предложение.

«Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», — пообещал президент РФ.