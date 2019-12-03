Путин: В России должен развиваться массовый спорт среди всех граждан

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«У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно еще массовый спорт развивать. И причем для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом», — сказал Путин во время общения с паралимпийцами в Российском международном Олимпийском университете.

При этом президент подчеркнул, что по этому направлению уже есть определенные результаты. «У нас количество людей, занимающихся спортом, увеличилось серьезно, но все-таки нам есть еще к чему стремиться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в странах-соседях количество занимающихся спортом на тысячу человек больше, чем в России. «Хотя казалось бы, у нас достаточно массовое такое движение спортивное везде. Я к чему это говорю? Есть над чем нам с вами работать. Первое — вам нужно и можно показывать пример для всех — что такое спорт и как им нужно заниматься. И второе — опыт передавать свой», — сказал президент.

Глава государства заверил паралимпийцев в том, что государство будет делать все для того, чтобы поддерживать спортсменов.

«Сегодня день, когда мы говорим о людях, у которых есть определенные ограничения по здоровью. Но мы много раз говорили то же самое, когда на вас смотришь, понятно, что ограничений нет и возможности безграничны», — сказал Путин.

Российский лидер отметил победы спортсменов и выразил надежду на то, что они еще неоднократно себя проявят, как перспективные спортсмены.