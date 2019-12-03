Путин осмотрел коллекцию олимпийских артефактов

Выставка состоит из нескольких стендов, каждый из которых посвящен отдельной Олимпиаде. На стендах представлены медали, факелы, горны и другие артефакты. Экскурсию по выставке для президента провел сам Потанин.
Особое внимание Путин уделил стенду Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году. «Я там был», — сказал он.
«Лиллехаммер, деревушка такая, милая очень», — добавил Путин.
По словам Потанина, это была первая Олимпиада, где Россия вышла под своим флагом, а также заняла первое место в командном зачете.
Коллекция олимпийских наград насчитывает около 400 экспонатов и продолжает пополняться. Сейчас в ней представлены артефакты всех Олимпиад, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018.
Коллекция включает 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпийских игр 1836−2014 годов, 78 памятных медалей 1836−2016 годов, 30 факелов Олимпийского огня 1936−2018 годов, 92 диплома призеров и участников игр 1900−2016 годов, 39 почетных знаков, медалей и орденов 1936—1982 годов, включая пять артефактов без даты, семь кубков, статуэток, горнов Игр разных лет.
В год пятилетия сочинской Олимпиады эта коллекция отправилась в мировое турне. Отправной точкой стал Минск, где выставка были приурочена ко II Европейским Играм. Предполагается, что дальше экспозиции, составленные из различных предметов выставки, будут показаны на крупнейших мировых спортивных событиях, например, таких как XXIV зимние Олимпийские Игры в Пекине в 2022 году.