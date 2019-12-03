Путин осмотрел коллекцию олимпийских артефактов

Источник: AP 2019

Выставка состоит из нескольких стендов, каждый из которых посвящен отдельной Олимпиаде. На стендах представлены медали, факелы, горны и другие артефакты. Экскурсию по выставке для президента провел сам Потанин.

Особое внимание Путин уделил стенду Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году. «Я там был», — сказал он.

«Лиллехаммер, деревушка такая, милая очень», — добавил Путин.

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По словам Потанина, это была первая Олимпиада, где Россия вышла под своим флагом, а также заняла первое место в командном зачете.

Коллекция олимпийских наград насчитывает около 400 экспонатов и продолжает пополняться. Сейчас в ней представлены артефакты всех Олимпиад, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018.

Коллекция включает 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпийских игр 1836−2014 годов, 78 памятных медалей 1836−2016 годов, 30 факелов Олимпийского огня 1936−2018 годов, 92 диплома призеров и участников игр 1900−2016 годов, 39 почетных знаков, медалей и орденов 1936—1982 годов, включая пять артефактов без даты, семь кубков, статуэток, горнов Игр разных лет.