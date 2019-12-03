Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета ВАДА

Источник: AFP 2019

Кто эти 145 спасенных?

В оказавшемся в распоряжении ТАСС отчете ВАДА говорится следующее: манипуляции с базой затронули дела 145 спортсменов (всего 310 проб). Получается, что негативное воздействие составляет почти 50 процентов. Такую же цифру приводит и портал Sports Integrity Initiative.

В последнее время получила распространение версия, что в базу вносились исправления, с тем чтобы спасти неких звезд прошлого, занимающих ныне важные посты. Но теперь эта версия рушится. Вы вообще можете навскидку назвать 145 звезд российского спорта? У нас за последние годы столько и чемпионов мира не было, не говоря уж об олимпийских чемпионах.

Выходит, если верить ВАДА, Россия рисковала из-за спортсменов среднего уровня. Людей, чьи фамилии не помнят уже сейчас, не говоря уж о будущем. Зачем было так делать? Или это какой-то хитроумный план, чтобы спасти кого-то одного?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как муж директора пробрался в опечатанную лабораторию?

Портал Sports Integrity Initiative сообщил, что согласно отчету ВАДА, изменения в базу вносились супругом директора лаборатории Елены Мочаловой — Евгением Мочаловым. Мочалов, будучи системным администратором в лаборатории, по мнению ВАДА, входил в состав секретной команды, чьей задачей было внести изменения в базу и впоследствии скрыть это.

Когда в декабре прошлого года команда экспертов ВАДА приезжала в Москву, с тем чтобы договориться о выдаче электронной информации, Мочалов перенес значительную часть данных на свой личный компьютер, а в самой базе эти данные удалил. Вычислить это вроде бы удалось только потому, что администратор по ошибке поставил американский формат даты, и обновленная база оказалась датирована августом будущего года, хотя дело было, напомним, в декабре.

Также Sports Integrity утверждает, что Россия согласилась с этим фактом, но делает упор на том, что Мочалов совершал манипуляции, с тем чтобы освободить место на диске. Хотя выяснилось, что диск на тот момент был свободен на 93 процента. Министерство спорта эту информацию уже опровергло: по версии наших официальных лиц, никаких манипуляций со стороны Мочалова вообще не было.

Как бы то ни было, но вопросов масса. Как мог муж директора, простой сисадмин, получить доступ к опечатанной Следственным комитетом базе данных? Кто ему позволил копировать файлы большого значения на свой личный компьютер, а в самой базе их удалить?

Странная ситуация.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зачем Россия спасала биатлонистов?

Если вчитаться в отчет Sports Integrity, там идет речь о двух спортсменах из России — биатлонисте и биатлонистке — у которых в базе LIMS, полученной ВАДА в 2017-м, имеются подозрительные пробы на оксандролон и остарин. Однако новая база, полученная из Москвы в этом году, почему-то не имеет результатов анализов спортсменов конкретно на эти вещества. К тому же, из базы якобы пытались удалить даже PDF-файлы, но их ВАДА сумело восстановить и обнаружить там затертые названия запрещенных препаратов.

Вопрос: зачем нужно было рисковать всем, чтобы спасти двух биатлонистов, кто бы они ни были? Тем более, это были люди, уже себя дискредитировавшие — ВАДА на основании LIMS уже возбудила против них дела.

Параллель с судебным процессом в США, который ведут Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова при поддержке Михаила Прохорова, возможно, прослеживается, но ничего толком не объясняет.

ВАДА опубликует отчет полностью?

В общем, вопросов пока явно больше, чем ответов. Скорее всего, ВАДА в итоге опубликует все 89 страниц отчета, с тем чтобы снять все толкования. Но предварительно там, вероятно, скроют имена людей и другую личную информацию.

Ответ же на самый главный вопрос — что будет с российским спортом? — мы узнаем 9 декабря. Исполком ВАДА был перенесен из Парижа в Лозанну из-за угрозы беспорядков во французской столице (эти акции к нашему делу отношения не имеют, но могут помешать антидопинговым чиновникам перемещаться по городу). Как бы то ни было, получается символично: олимпийское будущее страны объявят в столице олимпийского движения, рядом со штаб-квартирой Международного олимпийского комитета.?