Медведев высказался о возможной отмене Универсиады в Екатеринбурге
Возможное отстранение России от всех международных спортивных соревнований
Возможное отстранение России от всех международных спортивных соревнований
«Все, что связано с этим антидопинговым скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом снова
Медведев также признал, что проблема допинга в России действительно существует. «Мы должны и дальше работать против допинга в нашей стране», — сказал он. Однако премьер подчеркнул, что Министерству спорта и другим «спортивным властям» даны указания биться за интересы каждого российского спортсмена, пишет агентство Nation News.
Решение исполкома ВАДА может повлиять на проведение многих международных соревнований, в частности на Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году. Заседание пройдет 9 декабря в Париже.
Как писало «URA.RU»,