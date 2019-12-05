Медведев высказался о возможной отмене Универсиады в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Все, что связано с этим антидопинговым скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом снова где-то зачесалось, потом решили — давайте еще раз посмотрим те же самые списки и пробы. Нет ли чего-то, что мы пропустили», — заявил премьер.

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Медведев также признал, что проблема допинга в России действительно существует. «Мы должны и дальше работать против допинга в нашей стране», — сказал он. Однако премьер подчеркнул, что Министерству спорта и другим «спортивным властям» даны указания биться за интересы каждого российского спортсмена, пишет агентство Nation News.

Решение исполкома ВАДА может повлиять на проведение многих международных соревнований, в частности на Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году. Заседание пройдет 9 декабря в Париже.

Как писало «URA.RU», премьер-министр проводит встречу с журналистами 20 телеканалов. Медведев подводит итоги работы кабинета министров в 2019 году. В частности, он уже рассказал о росте реальных доходов россиян.

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