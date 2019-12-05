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5 декабря, источник: БЕЛТА

Максим Мирный — кандидат на место в комиссии спортсменов МОК

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион, известный белорусский теннисист Максим Мирный претендует на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Такое решение озвучено сегодня на заседании Исполкома МОК в Лозанне. Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится в 2020 году во время летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее от Беларуси на включение в комиссию атлетов МОК претендовал фристайлист Дмитрий Дащинский.

Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК. Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения. Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.

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