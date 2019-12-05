Максим Мирный — кандидат на место в комиссии спортсменов МОК

Такое решение озвучено сегодня на заседании Исполкома МОК в Лозанне. Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится в 2020 году во время летних Олимпийских игр в Токио.

Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК. Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения. Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.