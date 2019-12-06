Глава группы экспертов: Родченков входил в базу лаборатории из США более 400 раз

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и его бывшие коллеги по московской лаборатории имели более 400 возможностей для изменения базы данных после отъезда в США. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель группы российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, который изучал обвинения в манипуляциях с базой данных лаборатории.

WADA не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул страну. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения, в том числе копия базы данных, легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Удаленный доступ к LIMS был отключен только в июне 2016 года.

«Но в период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Тем более администратор (Олег Мигачев, тоже бежал в США — прим. ТАСС) знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400», — сказал Блажеев.