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12:53 (мск), источник: ТАСС

Глава группы экспертов: Родченков входил в базу лаборатории из США более 400 раз

WADA не выявило следов внесения изменений в базу данных в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул Россию.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и его бывшие коллеги по московской лаборатории имели более 400 возможностей для изменения базы данных после отъезда в США. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель группы российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, который изучал обвинения в манипуляциях с базой данных лаборатории.

WADA не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул страну. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения, в том числе копия базы данных, легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Удаленный доступ к LIMS был отключен только в июне 2016 года.

«Но в период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Тем более администратор (Олег Мигачев, тоже бежал в США — прим. ТАСС) знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400», — сказал Блажеев.

Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляций с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.

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