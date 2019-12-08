Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, призвав его не допустить необоснованных ограничений в отношении «чистых» российских спортсменов. Накануне заседания исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, он также назвал дискриминацией возможный запрет на выступление атлетов под национальным флагом на международных соревнованиях, что, по его убеждению, является не привилегией, а правом спортсменов.