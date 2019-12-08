Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов

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«Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года. Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии», — написал Усманов в письме, копия которого также направлена президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

«В рекомендациях Комитета по соответствию признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран», — убежден он.

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«Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», — подчеркнул Усманов.

«Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав», — считает президент Международной федерации фехтования. «Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», — написал Усманов.

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