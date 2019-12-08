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8 декабря, источник: ТАСС

Колобков: Россия и Белоруссия расширят научно-образовательное сотрудничество в спорте

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Министерства спорта России и Белоруссии договорились о расширении научно-образовательного сотрудничества между ведомствами. Об этом по итогам встречи с министром спорта и туризма республики Сергеем Ковальчуком в Сочи рассказал журналистам глава российского ведомства Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Совместное заседание коллегий спортивных ведомств двух стран прошло на территории Федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» в воскресенье в 20-летнюю годовщину образования Союзного государства.

«Мы поддержали инициативу руководства Союзного государства расширить направления сотрудничества. Вы знаете, что в этом году прошли Всемирная зимняя универсиада в Красноярске и Европейские игры в Минске, — сказал Колобков. — В их организации были задействованы представители российской и белорусской сторон. Мы на практике реализуем совместные проекты, поддерживаем партнерские связи, и сегодня мы приняли решение о расширении научно-образовательного сотрудничества».

«Практика совместных коллегий для выработки единых решений хорошо себя зарекомендовала. Сегодня у нас была достаточно большая повестка. Мы подвели итоги работы за 2019 год и наметили планы проведения совместных спортивных мероприятий: как комплексных соревнований, так и по отдельным видам спорта», — добавил он.

Министр спорта и туризма Белоруссии сообщил, что белорусские спортсмены в ряде видов планируют провести сборы перед Олимпийскими играми в Токио на Дальнем Востоке и в Сочи. «Мы активно используем наш совместный опыт при проведении соревнований. И в России, и Белоруссии есть очень хорошие специалисты и отличные методики по проведению спортивных мероприятий», — подчеркнул Ковальчук.

На встрече был рассмотрен вопрос включения в программу ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества соревнований по зимним видам спорта. Также российская и белорусская стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, обмен опытом по организации международных соревнований на территории двух стран, обеспечение подготовки спортивного резерва, усиление мер по борьбе с допингом в спорте.

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