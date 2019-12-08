Ковальчук: Cпорт — объединяющая сила для Беларуси и России

Источник: РИА "Новости"

Сергей Ковальчук поблагодарил российскую сторону за решение вопроса, связанного с легионерским статусом белорусских спортсменов в чемпионатах России по игровым видам спорта, а также предоставление учебно-методических материалов по подготовке и обучению юных спортсменов. Он отметил, что встреча проходит в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Этот документ открыл путь для выхода на качественно новый уровень единения двух братских стран.

«Все эти годы мы работали и по-прежнему работаем в самом тесном контакте, наши специалисты постоянно и эффективно общаются между собой, обмениваются идеями, информацией, практическими наработками. У нас принципиально одинаковые позиции на международной арене при отстаивании интересов отечественных спортсменов, — сказал Сергей Ковальчук. — Мы достаточно успешно реализуем совместные научные проекты. На новый уровень выходит межвузовское сотрудничество. Реализуются планы проведения совместных мероприятий по повышению квалификации тренеров, судей и специалистов».

Министр спорта России Павел Колобков в свою очередь отметил, что только при объединении совместных усилий можно добиться высокого результата. Он поздравил белорусских коллег с успешным проведением II Европейских игр, подчеркнув, что все было организовано на самом высоком уровне и у всех участников и гостей игр остались самые теплые воспоминания. Именитый фехтовальщик также поблагодарил белорусскую сторону за активное участие во многих спортивных мероприятиях, проводимых на территории России, в том числе во Всемирной зимней универсиаде — 2019 в Красноярске, форуме «Россия — спортивная держава», который прошел в Нижнем Новгороде в октябре нынешнего года. Павел Колобков предложил расширить формат участия белорусской делегации в этом форуме, проведя в Нижнем Новгороде в 2020 году совместный образовательный семинар.