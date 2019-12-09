Под напором WADA: 9 декабря решится судьба российского спорта

Источник: РИА "Новости"

Очередной допинговый скандал, развязанный против России, близится к финалу. 9 декабря в Лозанне исполком WADA вынесет решение, в результате которого наши атлеты рискуют на четыре года потерять возможность выступать под национальным флагом, а Россия — проводить крупные международные турниры. Впрочем, даже если вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства окажется максимально жестким, у нашей страны есть шанс оспорить его в Спортивном арбитражном суде. По мнению экспертов, таким образом спортивные чиновники сводят счеты с РФ. Например, в качестве «эталонной базы данных Московской лаборатории» они используют информацию, которая была украдена ее беглым экс-руководителем Григорием Родченковым.

Источник: AFP 2019

Шансы есть

По мнению чиновников WADA, допинг в России несколько лет существовал на государственном уровне. Чтобы закрыть эту историю, агентство потребовало от властей России предоставить полный доступ к базе данных Московской лаборатории (допинг-контроль за 2012−2015 годы). Изучавшая базу комиссия установила, что в ней есть значительные расхождения данных с теми, которые уже имелись в распоряжении WADA. Их предоставил сбежавший из страны Григорий Родченков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Информация об этих нарушениях появилась в сентябре 2019 года. Спустя два месяца комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также применить ряд жестких санкций в отношении наших спортсменов и спортивных организаций. Так, россиянам можно будет выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна. Такой опыт у нас уже был — в Пхёнчхане-2018. История может повториться на Олимпиадах в Токио-2020 и Пекине-2022.

К сожалению, уже не первый раз мировой спорт оказывается в ситуации, когда реальная борьба с допингом может перерасти в сведение счетов с отдельными спортсменами и странами. В России никогда не одобрялась практика применения запрещенных препаратов. И если случались какие-то подобные эпизоды с нашими спортсменами, которые мы не отрицаем, это не значит, что надо наказывать всех, в том числе и тех, кто ничего не нарушал. Поэтому хочется верить, что исполком WADA примет мудрое решение и не станет сосредотачиваться только на карательных функциях. Экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев

Судьбу России определят 12 человек — по шесть от спорта и политики. Для утверждения решения достаточно простого большинства — хотя бы семи голосов. Если исполком WADA примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, то решение о согласии или несогласии с их предписаниями будет принимать наблюдательный совет РУСАДА. Это независимый коллегиальный орган, в который входят семь членов, а председателем является Александр Ивлев.

Источник: Известия

— В случае несогласия набсовета РУСАДА с вердиктом исполкома WADA вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, в таком случае заинтересованными сторонами процесса выступят Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР). Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги, — пояснил его глава Станислав Поздняков.

Относительным поводом для оптимизма является то, что комитет по соответствию WADA рекомендовал допустить под нейтральным флагом до Олимпиады в Токио тех атлетов, которые не были замечены в употреблении допинга. Однако до сих пор неизвестна процедура, по которой будет осуществляться допуск до Игр в Японии, если в итоге эту рекомендацию удовлетворят.

Хоккейная поддержка

Кроме ограничений для российских атлетов комитет по соответствию рекомендовал запретить международным спортивным федерациям проводить на территории России всемирные старты. Таким образом, под угрозой оказались сразу несколько турниров, которые уже получены нашей страной и должны пройти на ее территории в ближайшие годы. В частности, чемпионат мира по волейболу — 2022, молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023 в Новосибирске и Омске, взрослый чемпионат мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге, летняя Универсиада — 2023 в Екатеринбурге… Впрочем, в этом вопросе не всё так однозначно.

Сменить место проведения таких крупных турниров, как чемпионат мира, очень сложно. Мы, конечно, еще дождемся решения исполкома WADA, а также результатов апелляции, если она понадобится. Но я свою позицию уже высказал. Мы верим, что и молодежный чемпионат мира, и взрослый, а также женское первенство планеты, которое в 2021 году должно состояться в Уфе, пройдут там же, где планировались изначально — в России. Президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель

При этом даже накануне заседания исполкома WADA наша страна получает новые соревнования. Так, в субботу Международная федерация плавания (FINA) объявила, что в Казани в 2021 году пройдет чемпионат Европы по плаванию, а в 2024 году — чемпионат Европы по водным видам спорта.

Санкции для чиновников

Между тем рекомендации WADA распространяются также на всех российских спортивных чиновников, занимающих должности в международных организациях. Комитет по соответствию предложил отстранить их всех от занимаемых должностей, а также запретить избираться на них в течение тех же четырех лет. Одним из пострадавших может оказаться президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов. Он уже обратился с открытым письмом к президенту WADA Крейгу Риди, назвав линчеванием и дискриминацией возможный запрет на выступление под национальным флагом.

Источник: Известия

— Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений, — написал Алишер Усманов в открытом письме к главе WADA Крейгу Риди.

Алишера Усманова поддержал первый вице-президент Международной федерации гимнастики и глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Он также считает, что несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными Московской лаборатории, полученными WADA в январе 2019 года, могли быть инициированы Григорием Родченковым.

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— В качестве эталонной используется база данных, которая была украдена бывшим российским чиновником Григорием Родченковым, — заявил «Известиям» Василий Титов. — Украдена и вывезена за границу. У него в течение длительного времени сохранялся пароль и возможность доступа к ней. Нас обвиняют в том, что мы влезали в эту базу данных. Но где гарантия, что Родченков в нее не влезал? Я, например, не видел ни одного отчета специалистов по вопросу возможных манипуляций с базой данных.