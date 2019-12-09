МОК назвал условие для защиты российских спортсменов

В МОК посчитали, что виновные в манипуляциях с базой данных должны понести наказание. По мнению членов комитета, в этом случае новое поколение российских атлетов будет полностью ограждено от подозрений.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права принимать международные турниры и участвовать в таковых на четыре года. В МОК поддержали подобные рекомендации. Возможные санкции грозят российской стороне из-за несоответствия между данными Московской антидопинговой лаборатории и информацией, имевшейся в распоряжении экспертов WADA.