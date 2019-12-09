Денис Панкратов: СССР незаконно участвовал в Олимпиадах с 50-х. Сейчас нам за это мстят!

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О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ РАССКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

— Ты много комментируешь по телевидению. И ты бывший спортсмен. И потому ты во многом оказываешь не в современном тренде. Это в СССР считалось, что комментировать спорт может только бывший спортсмен, которого чуть-чуть подучили говорить. С 90-х стали комментировать те, кто изначально умеют говорить, но пришли не из спорта. Исключения бывали, но не все уживались

Для профессионального спортсмена самое сложное это не рассказать того, что ты знаешь. И большинство спортсменов попадают в эту воронку, когда надо рассказывать профессиональные секреты, которые ты знаешь. Потом, когда расскажешь переходишь на изложение всего, что связано с внутренними дрязгами: кто с кем общается, кто с кем спит, ко с кем враждует.

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— Но многим-то зрителям именно это и нравится?

Да, но об этом ты расскажешь за первые 15 минут, а дальше что? Дальше начинать выруливать в обычное русло? Ну, тогда ты не интересен от тебя же ждут всего этого трэша уже. В сборной по плаванию тридцать человек. Рассказал о каждом вот ко второму часу все байки закончились. Свободен. На этом у многих экс-спортсменов карьера журналиста и заканчивается.

— То есть профессиональный коммуникатор лучше профессионального спортсмена для работы на соревнованиях?

— Вечно дискуссионный момент. Вспоминаю, как во время Олимпиады на НТВ+ работали мы на девяти каналах одновременно. Много соревнований и все они распределены по эфирной сетке в огромном количестве. И вдруг мы обнаруживаем, что половина редакции на больничном. И это все люди с журфака МГУ. Когда надо работать в стрессовой ситуации, они теряются. У них поставлен слог, они разбираются в спорте, знают все обо всех видах спорта, они могут долго спорить о том, как лучше подать тот или иной сюжет, но они слегли. А спортсмены отозвали отпуска, все вернулись. Потому что они так привыкли, потому что понимают это важно. И не важно, каков ты был во время подготовительной работы, когда ты думал о подаче. Важно, что у тебя сейчас, когда страна смотрит. Журналист, который пришел в журналистику не с журфака, а из спорта он никогда не может расфокусироваться. Журфаковец хочет блеснуть, а спортсмен умеет зажечь. Да, это не общее правило. Но так получается в большинстве случаев.

Сравнивать с Советским союзом нельзя. Намного меньше было спортивных трансляций.

— Кого надо ставить на комментирование эксперта или клоуна?

— Если мы говорим о футболе, то да. Футбола много, он идет по ТВ постоянно, перманентно. Там клоун нужен. Если мы говорим о тех видах, которые попадают на ТВ раз в год гимнастика, плавание там не может быть клоунады.

Потому что клоунада спасает нас от скуки, она делает нашу жизнь веселее, когда все уже надоело. Вот надо резануть и тогда это к месту. Вот Вася Уткин, например. Он же резонер. Он так не думает, но если тема разговора пошла в одну сторону он пойдет в противоположную. 80 процентов его журналистики это не экспертное мнение, а только работа на резонанс. Потому в футболе он уместен, в других видах спорта нет. Вот ты керлинг комментируешь раз в четыре года. Ты же не будешь байки рассказывать? Хотя бы первые 15 минут о правилах расскажешь.

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НАШ СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ НЕЧЕСТЕН

— Допинг-истории. Нас сейчас активно наказывают. Скажи честно: мы виноваты?

— Это как раз тот самый вопрос, когда лучше не рассказывать всего, что знаешь. Мы виноваты очень во многом. Я бы даже сказал так: практически все обвинения, в сторону России сделанные небеспочвенные. Танцевать нужно вообще с 1950-х годов, когда эту страну приняли в олимпийскую семью. Что написано в Олимпийской хартии? Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни. Все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомпспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники. То есть мы вступили в мир олимпиад, всех обманув и все нарушив.

Тогда мировое сообщество очень хотело видеть Советский союз в мировом спортивном движении. Закрыли на это глаза временно. Думали, что рано или поздно рассосется. Не рассосалось.

Условия какие были прописаны в Хартии? Это был любительский спорт! Мы же выставляли против студентов красную машину по многим видам спорта. Не стыдно? Фетисов и команда играли против студентов.

— Ну, не Фетисов же в этом был виноват.

— Нет, конечно. Но так идет по всей нашей истории. Весь наш спорт всегда был нечестен. Мы выставляем спецназ против детей. Мы не самая спортивная нация. Мы прекрасно это знаем. И у нас не самые сильные спортсмены. Но мы соревнуемся не с теми, не с равными себе. У США есть НБА, НХЛ и прочее-прочее, но на Игры олимпийские они посылают студентов. Чуть-чуть ситуация стала меняться сейчас, приезжали НБА играть все матчи с огромным преимуществом, в 20−30 и больше очков и чего?

Еще раз: с 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Ну когда-то нам должны были сказать Стоп? Вот теперь нам и говорят.

— Но нам не за это говорят сейчас.

— Да, потому что опять с разбегу вляпались в допинговые истории. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем боремся. Общий принцип: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать? Может, одумаются они? Может, есть в стране хоть один кто-то нормальный? Когда-то же русские поймут? Пустили свинью за стол она и ноги на стол. Когда мы поймем, что так себя вести нельзя?

Сейчас какой-то адовый происходит бал Сатаны. Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться. Мы делаем все, чтобы нас выгнали.

Что происходит во время зажжения олимпийского огня каждые четыре года? Все спортсмены клянутся быть честными! Если ты хоть раз был пойман на допинге что тебе делать на Олимпийских играх? Поэтому тех, кто попадает на Игры через суды я не очень понимаю. Вот стоит человек под факелом, произносит клятву быть честным, а ты что тут стоишь?

Еще раз подчеркну: корни кроются в далеких 50-х. Наше вранье оно оттуда изначально пошло.

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ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ КАТАСТРОФА

— Мы часто говорим о том, что условия не для всех одинаковые. Ты согласен с этим?

— Допинг есть везде. Но мировое сообщество требует от нас не только чистоты оно требует, чтобы государство вышло из спорта. Во всем мире ребенок занимается спортом, потому что платят родители. А у нас с детства спецназ готовят. Детско-юношеские школы есть только в России, Белоруссии и Китае. Мы уничтожаем все вокруг. На взрослых Играх мы иногда в плавании по 30 лет золота не видим, а на детском уровне порой по 20 из 30 комплектов медалей уезжает в Россию каждый раз. А иногда и больше. Зачем?

У них дети в школы ходят и становятся людьми. В свободное время спортом немного занимаются. А у нас по 6 тренировок в день. Никто не учится, все вот такие (стучит кулаком по столу), зато выигрываем. И реальный прорыв в мире происходит в студенческие годы, в студенческом спорте. Потому что у тебя хороший организм, ты пользуешься прекрасной базой, какая есть в университете и тогда ты прогрессируешь. Плюс тренерские кадры в университете, плюс научный потенциал, плюс команда. И тогда ты выходишь вперед.

Зачем в детско-юношеском спорте чудеса творить, если в 18 лет наступает тупик? В сборную он все равно не попадает в ближайшие 4 года, значит, на него не будет финансирования, значит его спортивная жизнь окончилась. Только единицы, юниорами попавшие в первую сборную, могут иметь шанс. Остальные свободны, никому не нужны.

Мы молодцы, мы умеем работать, но кому такие победы нужны?

С нами невозможно договориться. Нам предлагают компромиссы мы их не хотим. Вот только тогда с нами начинают бороться. Мы подставились по допингу нас начинают душить.

— Так что с допингом делать?

— Уберите государство из спорта. Претензии не в отдельности к спортсменам. А претензии к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. В России сегодня вся наша система легкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идет борьба.

— Государство выйдет случится катастрофа, говорят нам.

— Да, будет катастрофа. Но по олимпийской хартии должно быть именно это. И это должно произойти. Сейчас у нас будет 4-летний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше.

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— Я хочу вернуться к неодинаковым условиям. Разговоры о норвежских астматиках набили оскомину.

— Мы разве не понимаем, что у нас не только разная система подготовки у спортсменов, но и разная медицинская система? То, что они считают астмой, мы считаем першением в горле. Они все пользуются какими-то слабостями, да. Но отношение ко всем одинаковое. Я комментирую лыжи, поэтому я в курсе немного. Лидер женской норвежской сборной Тереза Йохауг на чем попалась? Тренировки на морозе, губы обветрены. Иногда это переходит в раны. Ей врач команды посоветовал крем для губ. Потом выяснилось, что в составе крема есть малое количество запрещенного препарата. На следующий день контроль. И у нее бан на два года, включая Олимпийские игры. Вопросов нет. Равные условия для всех. К нам нет пристрастного отношения. Наоборот, раз за разом прощают, а мы этим пользуемся. И уже сели на голову.

Нам дали такое количество авансов! А мы продолжаем играть в свои игры. Нет заговора мы сами создали эту ситуацию, потому что считали себя самыми умными и хитрыми. Надо уважать мнение коллег. Нельзя весь мир обманывать 50 с лишним лет, а потом ждать, будто мир позволит следующие 50 лет себя обманывать.