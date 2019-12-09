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9 декабря, источник: Prosports.kz

Сегодня решится судьба России

Будет ли четыре года изоляции?

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Источник: Reuters

Настал День Х всего российского спорта. Уже сегодня станет известно, применят ли жесткие рекомендации ВАДА или нет, сообщает Prosports.kz.

Как известно, члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства призывают лишить российских атлетов права участия на Олимпийских играх, то есть допустить только избранных в нейтральном статусе. Кроме того Россия в течение четырех лет не сможет проводить или подавать заявки на международные соревнования.

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Вопрос о наложении на Россию санкций будет рассмотрен на заседании исполкома ВАДА сегодня, примерно в 18:00 по столичному времени.

По информации BBC, это решение считается единственным адекватным ответом на допинг-скандал России, его поддерживают 9 из 17 человек во главе с председателем Бекки Скотт.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт. До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и “чистый” спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным. Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте — четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — отмечено в заявлении.

Егор ИЛЬИН

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