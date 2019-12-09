Сегодня решится судьба России

Как известно, члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства призывают лишить российских атлетов права участия на Олимпийских играх, то есть допустить только избранных в нейтральном статусе. Кроме того Россия в течение четырех лет не сможет проводить или подавать заявки на международные соревнования.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт. До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и “чистый” спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным. Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте — четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — отмечено в заявлении.