Тени исчезают в полдень. Сегодня будет вынесен приговор российскому спорту

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Ничего хорошего и даже не очень плохого ждать не стоит. Напомню, что Комиссия WADA по соответствию рекомендовала:

— признать РУСАДА несоответствующим кодексу WADA сроком на четыре года;.

— запретить любым российским чиновникам участвовать в работе международных спортивных организаций и присутствовать на крупных соревнованиях;.

— в течение четырех лет Россия не сможет проводить крупные международные турниры;.

— российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании;.

— российские спортсмены смогут участвовать в крупных турнирах, только если получат разрешение WADA.

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Это только основные рекомендации. Вероятность того, что исполком последует указаниям комиссии, составляет примерно 99,9%. Те, кто в теме, в этом не сомневаются. К примеру, олимпийская чемпионка по фехтованию и притом действующая спортсменка Софья Великая уже вышла из состава исполкома ОКР, поскольку это наверняка может стать поводом, чтобы не допустить ее к Играм в Токио.

Те, кто не совсем в теме, еще во что-то верят и клеймят антироссийские силы. Депутат и президент федерации керлинга Дмитрий Свищев уверен, что мощные международные федерации все равно будут проводить турниры на территории нашей страны. Ему и невдомек, что мощным федерациям намного важнее не потерять доверие всех остальных стран, а вместе с этим доверием и спонсоров.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В последнее время мне довелось поговорить с несколькими людьми из мира спорта: чиновником и спортсменами. Позиция последних, причем тех, у кого есть шанс на медаль, почти единодушная: да, жаль, что без флага и, видимо, под странной аббревиатурой ANA (нейтральный спортсмен) вместо RUS, но выступать надо. Тем более на Олимпиаде, которая может быть один раз в жизни. Чиновник же беспокоился о том, как же получить право провести чемпионат мира. Правда, вопрос, зачем его проводить, если на нем вместо российских спортсменов будут нейтральные, явно поставил его в тупик. Видимо, он тоже пока не совсем в теме.

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На днях председатель правительства Дмитрий Медведев, общался с журналистами. Ответил и на вопрос о том, что будет после 9 декабря. Признав, что проблемы с допингом у нас есть, дальше премьер заявил:

— Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили « Давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что пропустили?» и подвергнем уже тех, кто, во-первых, отвечал по сути вторичной ответственности, да еще и в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины.

Если вы не в курсе, то расскажу: вопросы во время таких пресс-конференций известны заранее. Ответы, соответственно, тоже. Иначе как форменной подставой премьера такой подготовленный для него ответ назвать нельзя. Те, кто его писал, просто не в курсе, что на этот раз Россию судят совсем не за допинг, а за мошенничество с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которую надо было предоставить WADA нетронутой до 31 декабря 2018 года. Предоставили ее в январе 2019-го, но при проверке выяснилось, что ее трогали и не раз. Причем совсем недавно, а именно в декабре 2018-го и в январе 2019-го. А ведь все это время база находилась под арестом Следственного комитета. Тех, кто в теме, очень мучает вопрос, кто же эти люди, которые могут попросить Следком о такой услуге?..

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Ответ, мы, само собой, никогда не узнаем. Зато решение WADA узнаем и совсем скоро: оно станет известно около 15.30 по Москве. После этого у России будет два варианта: либо смириться, либо судиться.

И то, и другое мы уже проходили.