Тени исчезают в полдень. Сегодня будет вынесен приговор российскому спорту
Сегодня в 12.00 по московскому времени в Лозанне начнется заседание Исполкома WADA, который вынесет приговор российскому спорту на ближайшие четыре года.
Сегодня в 12.00 по московскому времени в Лозанне начнется заседание Исполкома WADA, который вынесет приговор российскому спорту на ближайшие четыре года.
Ничего хорошего и даже не очень плохого ждать не стоит. Напомню, что Комиссия WADA по соответствию рекомендовала:
— признать РУСАДА несоответствующим кодексу WADA сроком на четыре года;.
— запретить любым российским чиновникам участвовать в работе международных спортивных организаций и присутствовать на крупных соревнованиях;.
— в течение четырех лет Россия не сможет проводить крупные международные турниры;.
— российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании;.
— российские спортсмены смогут участвовать в крупных турнирах, только если получат разрешение WADA.
Это только основные рекомендации. Вероятность того, что исполком последует указаниям комиссии, составляет примерно 99,9%. Те, кто в теме, в этом не сомневаются. К примеру, олимпийская чемпионка по фехтованию и притом действующая спортсменка Софья Великая уже вышла из состава исполкома ОКР, поскольку это наверняка может стать поводом, чтобы не допустить ее к Играм в Токио.
Те, кто не совсем в теме, еще во
В последнее время мне довелось поговорить с несколькими людьми из мира спорта: чиновником и спортсменами. Позиция последних, причем тех, у кого есть шанс на медаль, почти единодушная: да, жаль, что без флага и, видимо, под странной аббревиатурой ANA (нейтральный спортсмен) вместо RUS, но выступать надо. Тем более на Олимпиаде, которая может быть один раз в жизни. Чиновник же беспокоился о том, как же получить право провести чемпионат мира. Правда, вопрос, зачем его проводить, если на нем вместо российских спортсменов будут нейтральные, явно поставил его в тупик. Видимо, он тоже пока не совсем в теме.
На днях председатель правительства Дмитрий Медведев, общался с журналистами. Ответил и на вопрос о том, что будет после 9 декабря. Признав, что проблемы с допингом у нас есть, дальше премьер заявил:
— Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом
Если вы не в курсе, то расскажу: вопросы во время таких
Ответ, мы, само собой, никогда не узнаем. Зато решение WADA узнаем и совсем скоро: оно станет известно около 15.30 по Москве. После этого у России будет два варианта: либо смириться, либо судиться.
И то, и другое мы уже проходили.
Чикирис Олег