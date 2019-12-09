Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Источник: AP 2019

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по решению исполкома лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу. Кроме того, Россия потеряла возможность принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Сотрудникам и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запретили на четыре года посещать международные спортивные мероприятия, уточняется в пресс-релизе WADA.

Напомним, очередной допинговый скандал начался после того, как WADA обнаружило «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012−2015 годы. Передача содержавшихся в лаборатории сведений была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), признанного не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года. Как выяснило WADA, база московской лаборатории не была «ни полной, ни аутентичной»: из нее исчезли «сотни» данных, а некоторые файлы были изменены.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Международный олимпийский комитет (МОК) возложил «исключительную ответственность» за манипуляции с базой данных на российские власти. В Кремле пообещали, что будут «максимально открыты» для сотрудничества с международным спортивным сообществом и с WADA.