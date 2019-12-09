Заместитель гендиректора РУСАДА назвала ожидаемым решение WADA по России

В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендацию комитета по соответствию. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», — сказала Пахноцкая.