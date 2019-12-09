Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
9 декабря, источник: ТАСС

Заместитель гендиректора РУСАДА назвала ожидаемым решение WADA по России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия. Об этом она рассказала ТАСС.

Наверх
32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендацию комитета по соответствию. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», — сказала Пахноцкая.

«Я думаю, что это решение исполкома должно заставить наше спортивное руководство сделать какие-то выводы», — добавила она.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Во время загрузки произошла ошибка.
9 декабря© Ньюстюб
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Шутки, новогоднее настроение. Как закрывали российский спорт
Колобков рассказал, как Россия будет защищаться от ВАДА
На ЧМ-2022 без флага и гимна. Как повлияет бан от WADA на футбол
Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Компьютер рассчитал, кому достанутся российские медали на ОИ
Норвегия требует не допускать россиян на этапы КМ по лыжам
Родченков прокомментировал санкции против российских спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь