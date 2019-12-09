Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), полностью приняв рекомендации Комитета по соответствию, лишил РУСАДА статуса, отнял у России крупные турниры на ближайшие 4 года, а главное — на этот же срок забрал у наших спортсменов флаг и гимн на главных стартах.

Экскурс: прошлой зимой Россия передала экспертам WADA базу Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержится информация о тестировании за 2012−2015 годы. Расследование показало: в базу неоднократно вносили изменения, последний раз — за пару дней до передачи. Последовал вывод — Россия таким образом скрывала положительные допинг-пробы спортсменов.

Вряд ли наша сторона согласится с санкциями; вероятно, следующая стадия — обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией.

Какой теперь порядок действий?

WADA приняло решение отстранить Россию от большого спорта | Источник: AFP

• РУСАДА вот-вот получит уведомление о несоответствии антидопинговому кодексу. С этого момента у агентства есть 21 день на размышления — согласиться с решением или нет? Если РУСАДА не согласится, то уведомит WADA письменно — и дело передадут в CAS.

Если согласится, то WADA опубликует подтверждение от России — и у всех заинтересованных сторон снова будет 21 день на подачу апелляции в CAS. В том случае, если никто туда не пойдет, то по истечении трех недель все решения WADA вступят в силу.

• Оспорить решение Исполкома могут Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России — в части, касающейся Игр. Международные спортивные федерации — по поводу участия спортсменов в чемпионатах мира и других крупных соревнованиях, а также по поводу проведения турниров на территории России.

Суд рассмотрит апелляции по поводу статуса несоответствия, наказаний и условий восстановления РУСАДА. Какое бы решение ни принял CAS, все стороны должны согласиться. Даже если какая-либо из сторон подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, решение CAS вступит в силу немедленно, если Швейцарский суд не опровергнет его.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие пункты оспорит Россия?

В РУСАДА заранее заявили, что не согласятся с санкциями WADA.

«Мы с Юрием Ганусом на днях обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что ради сохранения достоинства наших спортсменов соглашаться с нашим наказанием нельзя», — рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Маргарита Пахноцкая, заместитель гендиректора РУСАДА | Источник: РИА "Новости"

Пожалуй, самый спорный момент — лишение российских спортсменов флага и гимна. Комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от крупных стартов на 4 года. В том числе от Олимпиад.

Сборная России уже пропускала Игры: в Пхенчхане спортсмены выступали под флагом МОК, а национальная принадлежность терялась где-то в аббревиатуре ОАР (Олимпийские атлеты из России) — флаг и гимн в Корее запретили. Кроме того, руководители Олимпийского комитета не могли посещать спортивные мероприятия.

В совокупности новые санкции выглядят так же, как и отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) в декабре 2017-го. Но разница в том, что сейчас к ОКР как организации у WADA вопросов нет. Согласно олимпийской хартии (главному документу МОК) каждый Национальный олимпийский комитет обеспечивает участие спортсменов в Играх. Если МОК не исключит российский комитет, как это было перед Пхенчханом, то наши атлеты поедут в Токио в составе команды ОКР.

Правда, на решение о составе участников это, скорее всего, не повлияет: фильтр будет жестким, так как допуск проконтролирует WADA.

Российские спортсмены под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане | Источник: РИА "Новости"

Российская сторона, возможно, оспорит и выводы Комитета по соответствию. Незадолго до заседания Исполкома российские независимые эксперты опубликовали итоги расследования, где предполагают, что базу данных, возможно, меняли извне. Главные подозреваемые — Григорий Родченков и его бывшие коллеги.

Если Россия убедит CAS, что WADA изначально не принимало во внимание эту вероятность, то решение могут пересмотреть. Но вообще, в это верится с трудом. Пока эксперты обеих сторон приводят доводы за и против внешнего вмешательства, Пахноцкая делает вполне логичное предположение, что базу перевели в оффлайн-режим:

«Как я понимаю, та база данных, существовавшая на момент судебного решения, должна была быть отключена от интернета, к ней должен был быть ограничен доступ, то есть полностью законсервирована».

Сколько длится разбирательство в CAS и как выбирают арбитров?

Арбитры рассматривают апелляции до 3 месяцев. При этом стороны могут запросить у суда ускоренную процедуру — тогда к решению придут в кратчайшие сроки.

Механика такая: когда одна из сторон обращается в CAS, вторая предоставляет ответ суду. После каждого обмена заявлениями по делу стороны прибывают на слушание. Там они объясняют суду позицию и предоставляют доказательства. Окончательное решение CAS либо высылает в течение нескольких недель, либо принимает в день слушаний.

Глава РУСАДА Юрий Ганус | Источник: РИА

Как правило, дело рассматривают три арбитра. Каждая сторона выбирает по одному из списка CAS. После этого глава Апелляционного арбитражного отдела назначает председателя коллегии. Все арбитры должны быть независимыми и не иметь никаких связей ни с одной из сторон.

В большинстве случаев CAS отклоняет апелляции, и если спортсмены потом не идут в Федеральный суд Швейцарии, то решение остается в силе. Но существуют еще несколько вариантов решения CAS:

1. Удовлетворение апелляции. Так было накануне Олимпиады-2018, когда суд оправдал 28 российских спортсменов по делу о Сочи-2014, которых ранее забанил МОК. Легков, Вылегжанин, Третьяков и другие получили возможность выступать на соревнованиях. Правда, на Игры в Корею МОК их не позвал.

В июле этого года CAS удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад. Теперь экс-министр спорта может посещать Игры.

2. Частичное удовлетворение. Зубков, Воевода и еще 9 россиян отстояли право выступать на Олимпиадах. Ранее МОК лишил их этой возможности пожизненно. Но в остальном CAS признал доказательства вины достаточными для лишения медалей и отстранения от стартов.

3. Перенос на неопределенный срок. Это с РУСАДА вряд ли случится. Но в принципе CAS такое практикует. Например, кейс по Сочи-2014 до сих пор не закрыт: рассмотрение дел биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой перенесли еще в августе 2018-го и не рассмотрели до сих пор.

Важный момент: четырехлетний бан стартует с того момента, когда CAS примет окончательное решение. То есть, если суд вынесет решение через два года, то отстранение тогда и начнется.

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Россия точно обратится в CAS, но, скорее всего, подождет реакции других организаций, в частности МОК. Шансы обжаловать решение WADA есть, как и положительные примеры из недавнего прошлого. Но изменится ли что-то в российском спорте, если виновных опять не найдут?