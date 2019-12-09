Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть
Что делать после вердикта ВАДА?
Что делать после вердикта ВАДА?
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), полностью приняв рекомендации Комитета по соответствию, лишил РУСАДА статуса, отнял у России крупные турниры на ближайшие 4 года, а главное — на этот же срок забрал у наших спортсменов флаг и гимн на главных стартах.
Экскурс: прошлой зимой Россия передала экспертам WADA базу Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержится информация о тестировании за 2012−2015 годы. Расследование показало: в базу неоднократно вносили изменения, последний раз — за пару дней до передачи. Последовал вывод — Россия таким образом скрывала положительные
• РУСАДА
Если согласится, то WADA опубликует подтверждение от России — и у всех заинтересованных сторон снова будет 21 день на подачу апелляции в CAS. В том случае, если никто туда не пойдет, то по истечении трех недель все решения WADA вступят в силу.
• Оспорить решение Исполкома могут Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России — в части, касающейся Игр. Международные спортивные федерации — по поводу участия спортсменов в чемпионатах мира и других крупных соревнованиях, а также по поводу проведения турниров на территории России.
Суд рассмотрит апелляции по поводу статуса несоответствия, наказаний и условий восстановления РУСАДА. Какое бы решение ни принял CAS, все стороны должны согласиться. Даже если
В РУСАДА заранее заявили, что не согласятся с санкциями WADA.
«Мы с Юрием Ганусом на днях обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что ради сохранения достоинства наших спортсменов соглашаться с нашим наказанием нельзя», — рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Сборная России уже пропускала Игры: в Пхенчхане спортсмены выступали под флагом МОК, а национальная принадлежность терялась
В совокупности новые санкции выглядят так же, как и отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) в декабре 2017-го. Но разница в том, что сейчас к ОКР как организации у WADA вопросов нет. Согласно олимпийской хартии (главному документу МОК) каждый Национальный олимпийский комитет обеспечивает участие спортсменов в Играх. Если МОК не исключит российский комитет, как это было перед Пхенчханом, то наши атлеты поедут в Токио в составе команды ОКР.
Правда, на решение о составе участников это, скорее всего, не повлияет: фильтр будет жестким, так как допуск проконтролирует WADA.
Российская сторона, возможно, оспорит и выводы Комитета по соответствию. Незадолго до заседания Исполкома российские независимые эксперты опубликовали итоги расследования, где предполагают, что базу данных, возможно, меняли извне. Главные подозреваемые — Григорий Родченков и его бывшие коллеги.
Если Россия убедит CAS, что WADA изначально не принимало во внимание эту вероятность, то решение могут пересмотреть. Но вообще, в это верится с трудом. Пока эксперты обеих сторон приводят доводы за и против внешнего вмешательства, Пахноцкая делает вполне логичное предположение, что базу перевели в оффлайн-режим:
«Как я понимаю, та база данных, существовавшая на момент судебного решения, должна была быть отключена от интернета, к ней должен был быть ограничен доступ, то есть полностью законсервирована».
Арбитры рассматривают апелляции до 3 месяцев. При этом стороны могут запросить у суда ускоренную процедуру — тогда к решению придут в кратчайшие сроки.
Механика такая: когда одна из сторон обращается в CAS, вторая предоставляет ответ суду. После каждого обмена заявлениями по делу стороны прибывают на слушание. Там они объясняют суду позицию и предоставляют доказательства. Окончательное решение CAS либо высылает в течение нескольких недель, либо принимает в день слушаний.
Как правило, дело рассматривают три арбитра. Каждая сторона выбирает по одному из списка CAS. После этого глава Апелляционного арбитражного отдела назначает председателя коллегии. Все арбитры должны быть независимыми и не иметь никаких связей ни с одной из сторон.
В большинстве случаев CAS отклоняет апелляции, и если спортсмены потом не идут в Федеральный суд Швейцарии, то решение остается в силе. Но существуют еще несколько вариантов решения CAS:
1. Удовлетворение апелляции. Так было накануне Олимпиады-2018, когда суд оправдал 28 российских спортсменов по делу о Сочи-2014, которых ранее забанил МОК. Легков, Вылегжанин, Третьяков и другие получили возможность выступать на соревнованиях. Правда, на Игры в Корею МОК их не позвал.
В июле этого года CAS удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад. Теперь
2. Частичное удовлетворение. Зубков, Воевода и еще 9 россиян отстояли право выступать на Олимпиадах. Ранее МОК лишил их этой возможности пожизненно. Но в остальном CAS признал доказательства вины достаточными для лишения медалей и отстранения от стартов.
3. Перенос на неопределенный срок. Это с РУСАДА вряд ли случится. Но в принципе CAS такое практикует. Например, кейс по Сочи-2014 до сих пор не закрыт: рассмотрение дел биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой перенесли еще в августе 2018-го и не рассмотрели до сих пор.
Важный момент: четырехлетний бан стартует с того момента, когда CAS примет окончательное решение. То есть, если суд вынесет решение через два года, то отстранение тогда и начнется.
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Россия точно обратится в CAS, но, скорее всего, подождет реакции других организаций, в частности МОК. Шансы обжаловать решение WADA есть, как и положительные примеры из недавнего прошлого. Но изменится ли
Мария Селенкова