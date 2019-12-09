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9 декабря, источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА: всем надо сделать выводы из решения WADA и двигаться дальше

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Все заинтересованные стороны должны сделать выводы из решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и понять, куда двигаться дальше, время каких-то проб и ошибок исчерпано, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В понедельник исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

«На мой взгляд, в первую очередь надо сделать выводы всем. Особенно тем, кто принимает решения о том, как реагировать, какие действия дальше совершать. Во-вторых, надо понять, как и куда двигаться дальше.

То, что вижу в СМИ за последние две недели, на многочисленных ТВ-программах и ток-шоу, куда приглашают президентов спортивных федераций, где они рассказывают, какие плохие WADA или РУСАДА, которые тестируют спортсменов днем и ночью, говорит о том, что в сознании людей ничего не поменялось.
Маргарита Пахноцкая
Заместитель генерального директора РУСАДА

И их потом слушают спортсмены, тренеры, врачи. На мой взгляд, уже исчерпано время каких-то проб и ошибок", — сказала Пахноцкая по телефону.

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